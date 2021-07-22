شكرا لقرائتكم خبر عن حسام داغر يجسد شخصية سيدة عجوز فى "مدام بومبادور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان الشاب شخصية سيدة عجوز في عرض مسرحى بعنوان "مدام بومبادور" من إنتاج فرقة استوديو الممثلين، والعرض من رؤية وإخراج حسام داغر.

من ناحية أخرى يشارك داغر فى أحداث مسلسل "السيدة زينب" ويجسد شخصًا من ذوى الاحتياجات الخاصة ويعتبر أحد الأدوار الرئيسية في العمل، ويعتبر الدور جديدًا ومختلف عليه تمامًا عن أعماله السابقة وسيكون نقلة في مشواره الفني كما أكد في تصريحات لـ"الخليج 365".

ويواصل صناع مسلسل "السيدة زينب" تحضيرات العمل استعدادًا لانطلاق تصويره الثلاثاء المقبل، ويسلط العمل الضوء على أهالى منطقة زقاق المدق تحديدا وحياتهم المعيشية واتسامهم بالجدعنة والحب، والعمل ينتمي لنوعية الدراما المطولة، حيث تدور أحداثه 60 حلقة متواصلة.

مسلسل "السيدة زينب"، بطولة محمود عبد المغنى، سوسن بدر، أحمد وفيق، حجاج عبدالعظيم، ليلى عز العرب، وتدور أحداث العمل عن السيدة زينب، وحى زقاق المدق ومن تأليف احمد صبحى وإخراج محمد النقلى.

وشارك حسام داغر في دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل "أحسن أب" مع النجم على ربيع والذى عرض في 15 حلقة، والعمل تأليف أحمد محيى ومحمد محمدي وإخراج معتز التوني، وبطولة على ربيع، وأحمد فتحى، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعي.