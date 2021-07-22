شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: السوشيال ميديا عملت نجوم فى 5 دقايق بدون تعب واتعرض عليا أعمل فوازير ورفضت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة يسرا ضيفة في برنامج "مساء dmc" مع الإعلامى رامى رضوان، المذاع على قناة Dmc، وتحدثت عن فيلمها الجديد "ليلة العيد"، قائلة: "عجبتنى فكرة الفيلم وصورنا في جزيرة الدهب وجزيرة بين البحرين، واللوكيشن جميل جدا، ومعايا فريق عمل رائع سيد رجب، أحمد خالد صالح، وهنادى مهنا، نجلاء بدر، عبير صبرى، سميحة أيوب، والفيلم بيتكلم عن قهر المرأة وازاى بتعول والطاقة اللى بتجيلها من القهر ممكن تعمل ايه، وكله بيحصل في ليلة العيد".

وعن السوشيال ميديا قالت يسرا: "الناس بتستخدمها غلط، واللى نفسه يشتم بيشتم، مع إن المفروض استخدامها يكون تستفيد من معلومة أو الناس تتكلم مع بعض، وكمان السوشيال خلى فنانين بقيت نجوم في 5 دقايق وتاريخهم الفني مفيش ولا تعبوا ولا حاجة، ده أنا كنت بدهن الحيطة مع يوسف شاهين في الاستوديو وكنت مبسوطة"، فالسوشيال بتدى فرص لناس تستحق وفرصة لناس لا تستحق".

وأضافت يسرا: "اتعرض عليا إنى أعمل فوازير زمان، ورفضت وعمرى ما حسيت إنى ممكن أعمل فوازير، لكن أحب أتفرج عليها جدا، وأنا واحشنى أشوف فوازير رمضان وأشوف الاستعراضات، وفرحانة جدا بمسرحية شريهان وشايفة إن فيها شغل حلو".



















