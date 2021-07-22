شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: مكنتش بحب أم كلثوم فى الأول وحبتها بعد "ألف ليلة وليلة" ورقصت عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة يسرا ضيفة في برنامج "مساء dmc" للإعلامى رامى رضوان، المذاع على قناة Dmc، وتحدثت خلال الحلقة عن أكثر الأغانى التي تحبها لأم كلثوم، قائلة: "مكنتش بحبها في الأول وبقيت بحبها من بعد أغنية ألف ليلة وليلة ورقصت عليها وحبتها وكنت وقتها في المدرسة، وابتديت أحبها وأسمع أغانيها القديمة، وأنا عندى كل أغانى أم كلثوم وعبد الوهاب وليلى مراد في البيت".

وأضافت يسرا: "أنا بعشق عبد الحليم حافظ، ولما كنت بسمع أغنية له بحب على روحى لأن هو اللى علمنا الحب، وهو شافنى قبل كدة في استوديو 46 كنت وقتها مع السيدة وردة وبتغنى وهو دخل وشافنى وخرج وللأسف أنا مشوفتهوش".

وتابعت يسرا: "عمرو دياب من أكثر المطربين اللى بحبهم وهو فعلا في حتة تانية خالص، وعمرو ذكاؤه الفني غير عادى وطول الوقت بيجرى وطالع لفوق وبيبص لقدام، وقادر يحافظ على نجاحه كويس".

وعن فيلم "الراعى والنساء" قالت يسرا: "كان في يوم بنصور فيه سميناه يوم الأقلام العالمى أنا بضرب أحمد زكى 6 أقلام وهو بيضربنى قلم وسعاد حسنى بتضربه قلم، وبتضرب ميرنا وليد قلم كمان، بس أنا كنت بضرب براحة عشان عارفة إن إيده تقيلة عشان يضربنى براحة، وبعد ما سعاد حسنى ضربته لقيته ماسك خده وبيقولى حاسس إن ضرس العقل طار".

وتابعت يسرا: "كان في مشهد بينى وبين سعاد حسنى عملناه في 4 أيام، كنا بنزق العربية وكل يوم نقول جملة ونكمل تانى يوم، هي كانت تعبانة وصحيا مش كويسة وكانت حاسة إنه آخر فيلم ليها، وضهرها كان واجعها جدا".



















