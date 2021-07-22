نبيل الحلفاوي يدعم المنتخب الأوليمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

دعم الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، المنتخب الأوليمبي في مباراته التي تقام اليوم ضمن دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

وكتب الحلفاوي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "قلوبنا ودعواتنا لمنتخب مصر الأوليمبي الذي يبدأ أولى مبارياته أمام أسبانيا".

واختتم المنتخب الأوليمبي المصري التحضيرات الأولى مبارياته في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 أمام نظيره الإسباني.

وحسبما أفاد المركز الإعلامي للمنتخب الأولمبي فإن اليوم بدأ بمحاضرة فنية للجهاز الفني مع اللاعبين تم خلالها عرض مباراة المنتخب الإسباني أمام نظيره الياباني الودي وذلك من أجل دراسة نقاط الضعف والقوة.