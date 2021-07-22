هاجر أحمد ومايان السيد على شاطئ البحر وعائشة بن أحمد جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هاجر أحمد

ظهرت الفنانة هاجر أحمد، أمام البحر في أحدث ظهور لها بعد زواجها مؤخرا، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

كارول سماحة

كشفت الفنانة كارول سماحة، عن أحدث إطلالة أنيقة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تنازلوا عن دوركم في إصلاح الناس، وأصلحوا أنفسكم".

عائشة بن أحمد

الفنانة عائشة بن أحمد، ظهرت بإطلالة جريئة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "جرعتي اليومية من أشعة الشمس".

هبة مجدي

نشرت الفنانة هبة مجدي، صورة لها من داخل منزلها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ريهام أيمن

ظهرت الفنانة ريهام أيمن، بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الاستمتاع بالحياة كما هي".

شمس الكويتية

نشرت الفنانة شمس الكويتية، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "‏أنت غني، عندما تكون راضياً وسعيداً بما لديك".

مايان السيد

ظهرت الفنانة الشابة مايان السيد، أمام البحر خلال استمتاعها بفصل الصيف في لبنان، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وقت الصيف في لبنان".

نسرين أمين

الفنانة نسرين أمين، ظهرت بفستان أصفر في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

علا رشدي

كشفت الفنانة علا رشدي، عن أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ابتسم من الخارج وستبتسم داخلك أيضًا".

محمود حجازي

ظهر الفنان محمود حجازي، وسط البحر خلال استمتاعه بثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "هل أنتم جاهزون للاستمتاع ببعض المرح؟ .