رسالة من هاني شاكر لـ شيرين عبدالوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، رسالة خاصة للفنانة شيرين عبد الوهاب.

وقال "شاكر" ببرنامج "شربل يستقبل" المذاع على قناة "CNN عربية": "شيرين قلبي معاكي، وأنا عارف إنك بتمري بظروف صعبة اليومين دول جدا جدا.. ظروف عائلية - نفسية بقالها فترة، وبدعيلها من قلبي إنها ترجع مرة أخرى، وتبقى مركزة في شغلها أكتر، وربنا يروق لها حياتها وقلبها".

وتابع: "شيرين عبد الوهاب صوت جميل، وعلاقتي بيها من زمان أوي.. من قبل النقابة، من وقت حسن أبو السعود وكان عندها مشاكل معاه يوميا ومحاضر في النقابة، ومع نصر محروس".

وأضاف: "من حبي لشيرين وصوتها.. أنا ونهلة جبناها هنا في البيت هي وحسن أبو السعود ونصر محروس، وأصلحت العلاقة بينهم بشكل ودي وحبي، وخلصت لها المشاكل دي كلها، لأن كان صعبان عليا في وقت من الأوقات، الأخبار التي كانت تكتب عن شيرين إن عندها مشاكل في الحتة الفلانية، ومحضر في الحتة الفلانية، وقضية في الحتة الفلانية".

وأنهى حديثه عنها، قائلا: "شيرين غايبة عن الساحة بقالها فترة، وهي من نجوم مصر، ومهما كان الواحد عنده مشاكل في حياته، فيجب ألا يأخذه ويبعده عن جمهوره، وأتمني أن تعود سريعًا".

جدير بالذكر أن الفنان هاني شاكر، قد مر بأزمة صحية خلال الفترة الماضية، استلزمت نقله المستشفى

على جانب آخر، طرح هاني شاكر، مؤخرا أغنية "لو سمحتوا" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي.