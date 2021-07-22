شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الرحيم يطرح "أنا مش شكل حد" بتوقيع إسلام خليل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب الشعبى سيد عبد الرحيم أغنية جديدة بعنوان "أنا مش شكل حد"، والذى يشبه الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، والأغنية من كلمات وألحان إسلام خليل، وتوزيع حمادة سمير.

وتقول كلمات الأغنية:

ايووه.. ايوووه.. ايوووه

ايووه.. ايوووه.. ايوووه

أنا مش شكل حد.. ولا زى اى حد

أنا مش شكل حد.. ولا زى اى حد

أنا راجع من ألمانيا على مدينة السلام

نازل بقالى كام ثانية ومكلم اسلام

يعملى كلام أغنية يهتم شوية بيا

وهبقى نمبر 6 واتصور بالعربية

انا هالبس اللى عاجبنى شتوى او كان صيف

وهاغنى اللى انا عاوزه على راحتى وعلى كيفى

انا حر البس مشجر ولا فوق الوسط

وبراحتى لو هأجر ولا هجيب بالقسط

المطرب سيد عبد الرحيم، صديق الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم الذى جمعهما الشبه ونفس الموهبة، وصار على نهجه، وقرر أن يغنى من كلمات الشاعر إسلام خليل وهو الصديق المقرب أيضا لـ "شعبولا"، وشارك سيد عبد الرحيم في أعمال فنية منها العرض المسرحى "الرقص ع القمر"، بطولة حنان عطية ومحمد الصاوى، والعرض المسرحى "مفيش رجالة" بطولة نجوى فؤاد وإيمان أيوب".

الشاعر إسلام خليل هو الصديق المقرب للفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، وطرح مؤخرا، أغنية بصوته تحمل اسم "لسه فاكرك"، والتى قام بكتابتها وتلحينها وغنائها، للمطرب الشعبى الراحل شعبان عبد الرحيم، وذلك للاحتفاء بذكرى رحيله.