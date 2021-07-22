شكرا لقرائتكم خبر عن حضور جماهيرى كبير فى حفل الهضبة عمرو دياب بالساحل الشمالى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الهضبة عمرو دياب حفلا غنائيًا فى ثانى أيام الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، فى الساحل الشمالى، وسط حضور جماهيرى كبير.

وقدم الهضبة خلال الحفل العديد من أغانيه منها أغانى ألبومه الأخير "يا أنا يا لأ"، وأيضا عددا كبيرا من أغانيه القديمة، منها نور العين، متخافيش وراجعين وغيرها.



عمرو دياب

كما حرص عدد من الفنانين على حضور الحفل، منهم فيفى عبده التى قالت: "النهاردة أول يوم أخرج من فترة طويلة، رحت حفلة عمرو دياب فى الساحل الشمالى وانبسط جداً، الأجواء رائعة عيد سعيد علينا جميعاً".

وكان النجم الكبير عمرو دياب طرح مؤخرا أغنيته الجديدة "أحلى ونص" والتى تعد ثالث أغنياته فى صيف 2021، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.





وسبقها بأيام طرح ثانى أغنياته الصيفية وهى "اتقل" من كلمات تامر حسين ولحن مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها، وأيضا أغنية "الدنيا بترقص".







