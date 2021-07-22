شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار: تفاجأت بأداء كريم محمود عبد العزيز فى فيلم "موسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان إياد نصار أنه تفاجأ من أداء الفنان كريم محمود عبد العزيز في فيلم "موسى"، مشيرا إلى أنه كان مبدعا ولديه طاقة كبيرة، مشيراً إلى أن الفيلم كان يتحدث عن التغيير وكيفية فرض الحماية بالطريقة القديمة المتحجرة والحديثة المتفائلة بالتكنولوجيا.

وأضاف "نصار"، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلى، ببرنامج "معكم"، المذاع عبر قناة "cbc"، أن فيلم "موسى" به مشاهد فى غاية الصعوبة كون الأمر مرتبط بشخصية "روبوتية"، وليست شخصية حقيقة، تستهدف الأعمار الصغيرة التي تعايش التكنولوجيا، وعليه كان يجب تقديم عمل لا يكون معقدا حتى ينال إعجاب المشاهدين.

وفى سياق آخر قال الفنان إياد نصار، إن والده مثله الأعلى في الحياة كون أبيه كان رجلاً عصامياً، وتابع: "أبويا كان عصامى وأنا نفسى أكون زيه".