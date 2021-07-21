شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز: حصرونى فى الأعمال الكوميدية رغم طاقتى المتنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان كريم محمود عبد العزيز إنه تعرض لأزمة في بداية حياته الفنية، عندما انحصرت أعماله فى الأدوار الكوميدية فقط، موضحاً أنه لم يتمكن من إخراج ما لديه من طاقة وتنوع بسبب ذلك، وتابع: "ودى مكنتش دماغى ولا ده كان نفسى فيه.. كان نفسى أعمل حاجة فيها تركيز.. ومرة كنت قاعد في الساحل فكلمنى بيتر ميمى وقال لى فكرة فيلم موسى.. وأنا ما صدقت".

وأضاف "عبد العزيز"، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلى، ببرنامج "معكم"، المذاع عبر قناة "cbc"، أنه اندهش في بداية الأمر، كون فكرة الفيلم تدور حول بطل "روبوت"، ولكن مع تحمس فريق العمل واجتهادهم خرج الفيلم بالشكل الذى أعجب جميع المشاهدين، لافتا إلى أنه كان يتمنى أن يؤدى مثل هذه الأدوار التي تتطلب جهدا في التفكير والعمل.

وأكد "عبد العزيز" أنه كان متحمسا جداً لأداء دوره فى فيلم موسى، مشدداً على أنه انعزل عن حياته الخاصة خلال دراسة الشخصية والاستعداد لها، وأثناء التصوير أيضا، وتابع: "مراتى وأخويا شاهدوا انعزالى خلال فترة تصوير الفيلم.. وقالوا ليا لو هيعمل فيك كدا بلاش الفيلم ده.. خاصة أننى بدأت أمرض كثيراً فى تلك الفترة".