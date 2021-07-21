شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يكشف عن علاقته بإخوته ونصائح ابنه خالد له.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم راغب علامة ضيفا في برنامج "سهرانين" تقديم الفنان والإعلامي أمير كرارة، المذاع على قناة ON، وتحدث عن علاقته بإخوته، قائلا: "احنا 8 أولاد 5 شباب و3 بنات، وكنا عايشين في غرفتين نوم وغرفة لوالدى ووالدتى، وكنا مبسوطين جدا، ورغم حاليا احنا في قصور لكن اللمة كانت لها طعم مختلف، وكان فيها بركة".

وأضاف راغب علامة: "كل حاجة كانت فيها بركة يعنى سواء وقت المدرسة أو في العيد، كانت والدتى بتشترى ملابس العيد وكنا اللبس اللى يبقى أصغر على حد فينا اللى بعده يلبسه من الكبير حتى الصغير، وكل شيء كان في بركة".

وتابع راغب علامة: "والدتى لما كانت بتولد أختى لينا، كانت وقتها في الشهر التاسع وبتمسح الأرض، فندهت على أخويا وهى واقفة ساندة على الباب قالتله روح جيب تيتة وقولها ماما هتولد دلوقتى، وستى هي كانت الداية لوالدتى، وكان عمرى وقتها 10 سنوات واتعلقت بأختى لينا، وبعتبرها بنتى لأن أنا اللى كنت باخد بالى منها علطول".

وعن ابنه قال راغب علامة: "خالد ابنى متكلمش خالص في موضوع دخوله لمجال الفن، وهو عنده شركة طبية، وهو رياضى وصحى جدا وبيخلينى أمشى على نظام صحى بس أوقات باكل حاجات من وراه، يعنى أنا أحلى ساندوتش بالنسبة ليا عيش سخن مع بطاطس مقلية وطماطم ونعناع وزيت زيتون، دى مقدرش أكلها وخالد ابنى مش موجود، بس في نفس الوقت بهتم بصحتى".



راغب علامة ضيف سهرانين



راغب علامة



راغب علامة وامير كرارة



امير كرارة



امير كرارة وراغب علامة