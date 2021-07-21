شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة: والدتى كانت قائد العائلة وزعلت من وصيتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم راغب علامة ضيفا في برنامج "سهرانين" تقديم الفنان والإعلامى أمير كرارة، المذاع على قناة ON، وبدأت الحلقة بغناء راغب علامة لأغنية "قلبى عشقها"، وتحدث عن أسرار حياته الخاصة والمتعلقة بوالده ووالدته، قائلا: "لمة العائلة كانت أحلى شيء، ولما اتوفوا في حاجة كبيرة وقعت، واحنا 8 أولاد 5 شباب و3 بنات وكنا كلنا بنتجمع يوم الأحد، ووالدتى كانت بتنبسط لما تشوف ناس كتير حواليها في المنزل، وكمان كانت مرجعية للعائلة وأى حد عنده مشكلة بيجى لوالدتى".

وأضاف راغب علامة: "لما بدأت أشتغل وأتقاضى فلوس نقلت والدى ووالدتى لبيت أكبر، وحتى الآن رافض أبيعه من بعد وفاتهم، وأنا للأسف زعلت شوية من وصية والدتى، لأنها كانت موصيانا إننا نوزع كل حاجة وأغراضها الخاصة والدهب وفرش المنزل، بس ده زعلنى لأن كل ركن فيه ذكريات، بس أنا تمسكت بعدم بيع المنزل".

وتابع راغب علامة: "أنا كنت مرتبط بوالدى ووالدتى، ولكن والدى كان طيب وأغلب وقته بيتسلى مع أصحابه وبيحب يلعب طاولة معه، لكن والدتى كانت قائد للعائلة كلها، وربت 8 أولاد وكانت بتوزع شغل البيت عليها وتنظيفه وفى موقف طريف بفتكره لها لما نزلت تشترى مشتريات فكنا بنتزحلق وقت تنظيف الأرض، وأنا بدفع شقيقى في اتجاه الباب وفى نفس الوقت رجعت وبتفتح الباب في نفس الوقت وراحت ضرباه على وجهه".

واستكمل راغب علامة: "والدى ووالدتى كان صوتهم حلو، وكانت والدتى بتقولى أن مكنش بيجيلى نوم غير لما بتغنيلى لأم كلثوم، ووالدتى ندمت في الأول إنها عطلتنى عن مشوار الغناء بسبب خوفها عليا من انجرافى في تيار مش كويس، ولكن خليتها تعيش وهى فخورة بيا".



راغب علامة ضيف سهرانين



راغب علامة



راغب علامة وامير كرارة



امير كرارة



امير كرارة وراغب علامة