"الصدفة" تجمع نيكول سابا ووائل جسار داخل الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

التقت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، صديقها الفنان وائل جسار داخل الطائرة المتجهة إلى مصر، ليحيي كل منهما حفلا غنائيا بالساحل الشمالي.

ونشرت "سابا" الصورة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صدفة جميلة في الطيارة مع النجم والصديق وائل جسار خلال رحلتنا إلى الساحل الشمالي في مصر لحفلاتنا.. أنا بكرة وهو الجمعة إن شاء الله".

كانت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، قد أحيت مؤخرا حفلا غنائيا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة.

فيما كانت آخر أعمال الفنان وائل جسار، أغنية "ولا في الأحلام" وهي من كلمات أحمد قطوط وألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقي شريف منصور وميكس وماستر محمد جودة.