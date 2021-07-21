العدل جروب توجه الشكر للراحل محمد الصغير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجهت الصفحة الرسمية لشركة العدل جروب، الشكر لخبير التجميل محمد الصغير.

ونشرت الصفحة الرسمية صورة للفنان الراحل، وعلقت: "تحية إعزاز وتقدير إلى روح الفنان المصري المبدع خبير الشعر العالمي محمد الصغير، والذي كانت آخر أعماله مع النجمة الكبيرة شريهان في مسرحية كوكو شانيل، والتي تعرض الآن على شاهد".

وحققت مسرحية "كوكو شانيل" نجاحا كبيرا منذ عرضها على منصة "شاهد"، ويعتبر العمل عودة قوية للنجمة شريهان بعد 19 عام من الغياب.

مسرحية "كوكو شانيل" بطولة شريهان، تامر حبيب، هاني عادل، سمر مرسي، ومن تأليف مدحت العدل، وإنتاج جمال العدل.