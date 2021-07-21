أول رد لـ مي حلمي عن ارتباطها بمطرب المهرجانات حسن شاكوش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الإعلامية مي حلمي، حقيقة ارتباطها بمطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعد تداول أخبار حول ارتباطهما، عقب ظهورهما مؤخرا ممسكين بأيدي بعضهما البعض، وذلك بأحد المطاعم الشهيرة.

وكتبت مي، عبر ستوري حسابها على إنستجرام: "خلصتوا أخبار.. الأسبوع الجاي، عندي إعلان مع حد من زمايلي بردوا، هصحى من النوم ألاقيكم خاطبني ليه، وما زلت عند كلامي لما أحب أقول هو مين هقول".

وأضافت: "ده قراري، يرجعلي بعد إذنكم، بس مش كل ما حد يتصور معايا ولا أعمل إعلان ولا أشوف زمايلي ولا ولا يبقى مرتبطين.. نهدي بقى الأخبار والإشاعات، بقالكم أسبوعين مش مريحين مش فاهمة ليه، هو أنا قاعدة في بيتكم، وعاوزين تخلصوا مني".

وكانت مي حلمي، أعلنت مؤخرا عن ارتباطها بشخص آخر بعد انفصالها منذ فترة عن الفنان محمد رشاد، ولكن لم تكشف عن اسمه.

وعبر "ستوري إنستجرام"؛ كتبت مي: "يارب أشوف كل الناس فرحانة قدي"، قبل أن تنشر مقطع فيديو لها من برنامج "25 سؤال" عبر قناة "العربية"؛ وتسألها المذيعة سارة الدندراوي: "هل تعيش مي حلمي قصة حب حاليا؟"، فترد "احتمال"، وعلّقت على الفيديو قائلة: "بقى أكيد".

وتابعت مي مخاطبة متابعيها: "مش عوزاكم تزعلوا مني عشان مش هقدر أرد على أي أسئلة بخصوص اللي جاي أو هو مين وإزاي وفين، يكفي إني شاركتكم فرحتي من قلبي، ولكن اتعلمت، داري على شمعتك تقيد، بس أوعدكم أول ما يجي الوقت المناسب هتفرحوا".

وأضافت: "أكتر من 300 رسالة دعاوى بس ليّا منكم أن ربنا يعوضني، وتخيلوا بقى الدعاوى دي في أيام مفترجة كده، يبقى ده عوض ربنا اللي بجد، حياة جديدة وحب ناس ودعاوى أمي وأبويا وعيلتي التانية أنتم، يرزقكم فرحة زي ما فرحتوني وحسستوني بزاغريطكم أني عملت فرح من غير ما أعمل".