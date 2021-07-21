القصة الكاملة لدخول ياسمين عبدالعزيز المستشفى حتى خروجها من العناية المركزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

خرجت النجمة ياسمين عبدالعزيز، مساء اليوم الأربعاء 21 يوليو، من غرفة العناية المركزة بعد تعرضها لأزمة صحية مؤخرًا ونقلها لأحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

ونرصد لكم القصة الكاملة لأزمة ياسمين عبدالعزيز في السطور التالية:

دخولها المستشفى

بدأت القصة عندما دخلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز المستشفى يوم 11 يوليو الجاري، من أجل إجراء عملية "تكيس المبايض"، حيث كانت تُعاني من وجود أكياس دهنية على المبيضين؛ لتتعرض بعدها لبعض المشاكل مثل زيادة ضربات النبض ونقص الأكسجين في الدم.

نقلها للعناية المركزة

تم نقل ياسمين عبدالعزيز، لغرفة العناية المركزة ووضعوها تحت الملاحظة الدقيقة مع استخدام مضادات حيوية ومحاليل حتى استقرت نسبة الأكسجين في الدم مرة أخرى.

العوضي بعد دخول زوجته العناية المركزة

كتب الفنان أحمد العوضي، عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها".

وائل شقيق ياسمين عبدالعزيز

كتب الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابه على فيسبوك: "صباح الخير.. أنا كل اللي هقدر أقوله دلوقتي.. ادعوا لياسمين حالتها خطيرة".

الإعلامي سيد علي

قال الإعلامي سيد علي، خلال تقديمه برنامج "حضرة المواطن": "ياسمين عبدالعزيز كان عندها مشكلة في الرحم، وكانت تتابع مع دكتور كويس أوي، وكانت في مستشفى كويس أوي، ولكن وهي بتعمل المنظار حصل مشكلة في القولون، والقولون لأنه فيه فضلات وكده بتدخل في المعدة، فحصلها مشكلة، وقعدت في غرفة العمليات كتير جدا".

رسالة من العوضي لزوجته

وجه الفنان أحمد العوضي، رسالة لزوجته ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابه على "فيسبوك": "يمكن ببان قدامكم دايمًا قوي، لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض، عشان أنا روحي مش معايا، أنا ضعيف جدًا من غيرك أنتِ لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة، أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه؟، بس أنتِ هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان أنتِ وعداني وعد وهتتفذيه".

وأضاف: "أنا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك إني لو كنت ببينلك إني بحبك مرة، فالحقيقي واللي جوايا إني بحبك ألف مرة، وأنا دلوقتي مش قوي زي ما أنتِ بتشوفيني.. أنا دلوقتي ضعيف ضعيف جدًا.. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما أنتِ بتاخدي قوتك مني، أنا كمان باخد قوتي منك.. قومي عشان أنا بحبك.. بحبك أكتر بكتير من كل الكلام اللي أنا كتبته أكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض، من أيام حلوة ومواقف صعبة مرت علينا.. أكتر بكتير حتى من الموقف اللي إحنا فيه دلوقتي.. أنا بحبك.. ادعوا لها تقوم بالسلامة زي ما أنتوا دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق.. هي دلوقتي محتاجة دعواتكم".

العوضي بخصوص حالة زوجته

كتب الفنان أحمد العوضي، تدوينة بخصوص التصريحات التي تصدر عن تطورات حالة زوجته الصحية من جهات غير معلومة، عبر حسابه على فيسبوك: "يا جماعة بعد إذنكم.. أي تصريح عن الحالة عن طريقي، وأنا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير إني طلبت منكم دعواتكم وتمنياتكم ليها بالشفاء العاجل.. هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجة دعواتكم، دي كفاية إنها تهون عليها، شكرًا ليكم".

وائل عبدالعزيز بخصوص حالة شقيقته

كتب الفنان وائل عبدالعزيز، عبر حسابه على فيسبوك: "أرجو من السادة الصحفيين احترام واستيعاب قلقنا، وعدم نشر أي تصريحات أو صور مش على لسانا، ولما نطمن وتستقر الحالة هنطمن الناس عليها، وكل ما نطلبه الآن الدعاء في الأيام المفترجة دي".

تطورات حالة ياسمين عبدالعزيز

كشف الفنان وائل عبدالعزيز، تطورات الحالة الصحية لشقيقته، عبر حسابه على فيسبوك، قائلاً: "الحمد لله.. أحسن كتير من إمبارح".

الإعلامي عمرو أديب

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن تمنياته بالشفاء للفنانة ياسمين عبدالعزيز، موضحًا عدم معرفته بأي تفاصيل بشأن حالة ياسمين عبدالعزيز الصحية، داعيًا إلى إصدار بيان من المستشفى المعالج للفنانة يوضح خلاله تطورات حالتها أسوة بالمستشفيات في الخارج خلال تعاملها مع الشخصيات المهمة.

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر": "ننتظر بيانًا من المستشفى، في الخارج لما يكون في شخصيات عامة عندها ظروف زي دي، المستشفى اللي بيبقى فيه الشخصية العامة بيطلع بيانات دقيقة ومحددة، بالاتفاق مع عائلة المريض أو المريضة.. ياسمين لها عدد كبير من المعجبين والمهتمين بأخبارها، وبشكل إنساني يا جماعة نطمن على بعض، وإحنا كلنا بندعي لها بالسلامة".

العوضي بعد خروج زوجته من العناية المركزة

كتب العوضي، عبر حسابه على فيسبوك، عقب خروج زوجته من العناية المركزة: "الحمد لله.. ياسمين خرجت من الرعاية المركزة، لكن تعليمات الأطباء المعالجين ممنوع الزيارة تمامًا لمدة أسبوعين، خوفًا عليها، حيث إن الحالة تحت الرعاية الطبية الشديدة.. حتى استقرار الحالة".

وأضاف: "أعتذر لكم عن عدم ردي، لكن اعذروني غصب عني.. شكرًا ليكم كلكم على دعواتكم ليها، ومشاعركم الطيبة وحبكم ليها، ادعولها ربنا يكملها على خير وتقوم بالسلامة".

وائل عبدالعزيز بعد خروج شقيقته من العناية المركزة

كتب الفنان وائل عبدالعزيز، عبر حسابه على فيسبوك: "الحمد لله.. خرجت من العناية المركزة بفضل ربنا.. وكل اللي بيحبوها بس مفيش زيارات".