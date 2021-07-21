نانسي عجرم تهنئ نوال الزغبي: “ألف مبروك”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 21 - يوليو - 2021 8:40 مساءً

هنأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم زميلتها الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بعد إطلاق أغنيتها “أرقص” من ألبومها الجديد “عكس الطبيعة”.

وكتبت نانسي عجرم عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي قائلة: “الأغنية حلوة وصيفية والكليب كملها بأحلى صورة ألف مبروك نوال على “أرقص” وعالألبوم “عكس الطبيعة”.

وبدورها ردت نوال الزغبي على نانسي عجرم بتغريدة خاصة قائلة: “رح ضل قللك دخيل قلبك وهضامتك بحبك”.

ويشار الى أن نانسي عجرم سبق أن طرحت ألبومها الجديد “نانسي 10” وتضمن 14 أغنية وسبق أن ردت نوال الزغبي على جميع الإتهامات التي تشير الى خلاف بينها وبين نانسي عجرم على خلفية لقب pop singer.