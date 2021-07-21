شكرا لقرائتكم خبر عن فضل شاكر يطرح "عايشين ومش عايشين" تزامان مع عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم اللبنانى فضل شاكر أحدث أغنياته الجديدة "عايشين ومش عايشين"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من الأغانى الرومانسية التي يعايد بها الجمهور في عيد الأضحى.

أغنية "عايشين ومش عايشين" من كلمات الشاعر رؤوف رأفت ومن ألحان أحمد العمر ومحمد الأيوبي، وتوزيع موسيقى ومكس ماستر عمرو الخضري، ‎إشراف عام إياد النقيب.

من ناحية أخرى، يتعاون النجم فضل شاكر فى أغنية جديدة من كلمات أحمد المالكى وألحان إسلام زكى وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام، من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وتحمل عدد من المفاجآت، ولم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن.

يذكر أن آخر الأغانى التى طرحها فضل شاكر أغنية تحمل اسم "لسه الحالة ماتسرش"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات حسام سعيد إسماعيل ومن ألحان محمود أنور ومن توزيع موسيقى صالح موسى ومكس وماستر محمد المقهور وإشراف عام إياد النقيب.

وتتحدث كلمات أغنية "لسه الحالة ماتسُرش" عن الحب والألم وصدق المشاعر من خلال رؤية مزايا المحبوب وعيوبه، إلا أن هذا الحضور الأنيق للفنان فضل شاكر من خلال أعماله التى يطلقها وما تحمله فرحاً وحزناً، سيبقى نهرًا يتدفَّق بأجمل الأعمال الغنائية، ومظهرًا من مظاهر الغناء الأصيل.