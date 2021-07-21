شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد بإطلالة السبعينيات فى فوتوسيشن من كواليس كليب أغنيتها mon cheri والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الديفا سميرة سعيد عن صور جديدة لها من كواليس تصوير أغنيتها الأخيرة Mon Chéri التى طرحتها مؤخرا، ضمن أغانى ألبومها الجديد "إنسان آلى"، حيث ظهرت مرتدية فستانا منقوشا بالنقط البيضاء، وخلفها سيارة صفراء، فى أجواء تشبه فترة سبعينيات القرن الماضى.



سميرة سعيد

وطرحت الديفا سميرة سعيد أغنيتها الجديدة mon cheri مون شيرى، وهى الأغنية الرابعة من ألبومها "إنسان آلى" المقرر طرحه قريبا، ويحمل الفيديو كليب طابع وأجواء الستينيات والسبعينيات وكلمات الأغنية باللغة العربية والفرنسية، ومن كلمات محمد القياتى، ولحن بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، أما الميكس والماستر لخالد عز، ومن إخراج نضال هانى.



الديفا سميرة سعيد

وتصدرت سميرة سعيد تريند جوجل ومؤشرات البحث، بسبب تصريحاتها مع عمرو أديب وقالت أغنية "مون شيري" أول ما سمعتها شعرت وكانها من السبعينيات لافتة إلى أنه تم استخدام الجيتار والأورج بنفس الطريقة لتلك الفترة، أما عن التصوير فتشعر وكأنها تعود للخمسينيات والستينيات، حيث تم استخدام السيارات القديمة للدلالة على هذه الفترة.



سميرة سعيد

وأوضحت سميرة سعيد أنها بدأت فى تحضير ألبوم جديد منذ 3 أشهر، وتطلق أغنية كل فترة ليكون لها تأثير على الجمهور حيث أن التسويق حاليا في الأغاني مختلف ومن الصعب الدفع بألبوم كامل مرة واحدة.



سميرة سعيد

وحققت الديفا سميرة سعيد، من خلال أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "مون شيرى" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، واقترب الفيديو من 3 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب بعد نحو أسبوع فقط من طرحها.



سميرة سعيد



سميرة سعيد