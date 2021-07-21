"برضو بتوحشني" تجمع وائل كفوري بأنغام

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"الخليج 365": طرح المستشار تركي آل الشيخ، عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، أغنية جديدة بعنوان "برضو بتوحشني" من كلماته تجمع بين الفنان اللبناني وائل كفوري والفنانة المصرية أنغام وهي من ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي.

ويغني كفوري باللهجة المصرية للمرة الأولى. وتأتي هذه الأغنية بعد أيام من طرحه "البنت القوية" من كلمات سليم عساف، وألحان توزيع عمر صباغ.

من ناحية أخرى تستعد أنغام لإحياء حفل غنائي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم السبت المقبل الموافق ٢٤ يوليو.