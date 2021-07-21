ريهام سعيد تعتزل الإعلام لتتفرغ للتمثيل

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"الخليج 365": أعلنت الإعلامية والممثلة المصرية ريهام سعيد إعتزالها الإعلام والتركيز على عملها كممثلة، وذلك في تدوينة نشرتها عبر حسابها الرسمي على "الإنستغرام"، صباح اليوم الأربعاء.

وقالت الإعلامية المصرية: "أنها اعتزلت التمثيل من قبل في العام 2015، للتفرغ للعمل الإعلامي لكنها الآن قررت اعتزال الإعلام والعودة لمجال دراستها الأصلي وهو التمثيل.

وأضافت أنها اتخذت قرارها بترك الإعلام والتفرغ للفن على غرار زميلاتها داليا البحيري وبسمة ودينا فواد ودينا الشربيني وغيرهم، مضيفة أنها تعرضت لمشكلات كثيرة خلال عملها الإعلامي بتحريض من منافسين لها بسبب نسب مشاهدة برامجها العالية، على حد وصفها.

وأشارت إلى أنها سعيدة بعملها الإعلامي الذي سخرته لخدمة المواطنين.

وقالت بأنها ستلجأ لنقيب الممثلين الفنان أشرف زكي لمساعدتها في إقناع المخرجين والمنتجين بأنها ممثلة وليست مجرد مذيعة ترغب بالتمثيل. كما توجهت الى المخرجة كاملة أبو ذكري وعبرت عن رغبتها بالتمثيل في عمل من أعمالها ولو حتى بمشهد واحد.