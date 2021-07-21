شكرا لقرائتكم خبر عن "العارف"يتصدر الإيرادات ويسجل 12.3مليون جنيه فى شباك التذاكر بأسبوعه الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع فيلم "العارف" للنجم أحمد عز، تصدر الإيرادات الايرادات اليومية فى شباك التذاكر منذ طرحه يوم الأربعاء الماضى، الموافق 14 يوليو الجارى، وتخطت إيراداته 12 مليون جنيه بعد أسبوع عرض فى السينمات، حيث حصد 12 مليونا و 400 ألف جنيه.

واحتفل أبطال الفيلم بالعرض الخاص يوم الثلاثاء الماضى، بحضور أبطال العمل أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، اللبنانية كارمن بصيبص، ركين سعد أحمد خالد صالح، حازم ايهاب، ومؤلف الفيلم محمد سيد بشير والمخرج أحمد علاء والمنتج أحمد بدوى - المشرف العام على الانتاج فى شركة سينرجى فيلمز.

ؤكما تواجد من الفنانين لمشاهدة الفيلم والاحتفال مع أبطاله كل من كريم فهمى، أكرم حسنى، هنادى مهنى، محمد عبد الرحمن "توتا"، كريم عفيفى، محمد أنور، المخرج مروان حامد، سوزان نجم الدين، الموزع نادر حمدى، أحمد الشامى، الكاتب أحمد مراد، محمد عطية، هدى مجد، نهى صالح، السيناريست محمد صلاح العزب، وعدد آخر من الفنانين.

ويعد من الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".