شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاشة سينمائية لكبار نجوم الشباك فى موسم يجمع الصيف وعيد الأضحى معا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت دور عرض السينمات عددا من الأفلام التي تتنافس في موسم عيد الأضحى المبارك، والتي تنوعت ما بين الكوميديا والأكشن والخيال العلمى والدراما، كما تستقبل أيضا دور العرض أفلاما أخرى بعد انتهاء عيد الأضحى، وهو موسم يشهد انتعاشة سينمائية قوية رغم وجود جائحة فيروس كورونا التي أجبرت دور العرض على العمل بنسبة 50% قبل ما يزيدها رئيس الوزراء مؤخرا إلى 70%، خاصة وأن هذا الموسم يشهد عودة النجوم الكبار أمثال هنيدى وكريم عبد العزيز وتامر حسنى وأحمد عز وغيرهم.



افلام عيد الاضحى

ولكن تشهد دور عرض السينما المصرية تداخل موسمين في وقت واحد وهو موسم الصيف وموسم عيد الأضحى وهى الظاهرة التى أبعدت التزاحم على دور العرض في عيد الأضحى، كما انها ساهمت فى تشبع الجمهور من كل فيلم بمفرده، وهى طرح الأفلام في مواعيد مختلفة ووغير مرتبطة بموعد طرحها في وقفة العيد كما كان يحدث في السابق، فدور العرض استقبلت أفلام من قبل حلول عيد الأضحى بشهر كامل وطرح الباقى بأوقات متفاوتة حتى بعد انتهاء عيد الأضحى بأسبوعين أيضا، وهو الأمر الذى أعطى الفرصة لكل فيلم من تحقيق الإيرادات المرغوب فيها من قبل حلول عيد الأضحى المبارك الذى يشهد حضور غفير من عشاق السينما على الأفلام المطروحة بدور العرض.



مش انا

فيلم "مش أنا"

كانت البداية مع النجم تامر حسنى، بعد طرحه فيلمه الجديد "مش أنا" بدور العرض في يوم 23 من شهر يونيو الماضى، والذى حقق إيرادات كبيرة في مصر والوطن العربى ، ويشاركه في البطولة كل من ماجد الكدوانى، وحلا شيحة، وسون بدر، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وغخراج سارة وفيق، وتدور قصته حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".



البعض لا يذهب للماذون مرتين

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

ثانى هذه الأفلام هو فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة النجم كريم عبد العزيز، الذى تم طرحه في دور العرض يوم 7 يوليو الجارى، والذى استطاع أن يحقق إيرادات كبيرة لما يتمتع به من حالة كوميدية مختلفة، وتدور قصته في إطار كوميدي حول المشاكل الزوجية ولكن بشكل مختلف حول إلغاء التعامل الورقي ومطالبة الدولة المتزوجين تقديم أصول قسائم الزواج لإدراجها في الهاردات الخاصة بذلك، وتمزيق الأصول خلال شهر من تاريخه، ويشارك كريم عبد العزيز في البطولة، كل من، دينا الشربينى، ماجد الكدوانى، بيومى فؤاد، احمد حلاوة، وظهور أكثر من 11 نجم ضيف شرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى



العارف

فيلم "العارف"

ثالث هذه الأفلام هي فيلم "العارف" للنجم أحمد عز، والذى تم طرحه منذ أيام وتحديدا يوم 14 يوليو الجارى، والذى حقق تحقيق إيرادات في أول 3 أيام أكثر من 5 ملايين جنيه، والفيلم يعد من أهم الأفلام السينمائية التي تشارك من حيث النجوم الموجودين بالفيلم أو تكلفته الإنتاجية الضخمة، لما يتضمنه من مشاهد أكشن ومعارك وانفجارات وهو ما يعشقه النجم أحمد عز في أفلامه، والفيلم تدور قصته حول فكرة حرب العقول، في وقتنا المعاصر، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة، ويشارك في بطولة الفيلم بجانب أحمد عز كل من، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، ركين سعد، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".



الانس والنمس

فيلم "الإنس والنمس"

رابع هذه الأفلام هو فيلم "الإنس والنمس" للنجم محمد هنيدى والذى سيتم طرحه بعد عيد الأضحى وتحديدا يوم 4 من شهر أغسطس المقبل، وهو الفيلم الذى يعود به نجم الكوميديا محمد هنيدى للسينما بعد غياب أربع سنوات منذ طرح فيلم "ابن ابن ابن ابن شداد"، وتدور قصة فيلم "الإنس والنمس" في إطار كوميدي لايت يتعرض شاب فقير يعمل في وظيفة حكومية للوقوع في مشاكل وعقبات بسبب مهنة والده، وفي الوقت ذاته يتعلق بحب صديقته التي تحاول مساعدته في حل مشاكله، ويشارك في بطولة الفيلم بجانب محمد هنيدى كل من، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير



موسى

فيلم "موسى"

خامس هذه الأفلام هو فيلم "موسى" للنجم كريم محمود عبد العزيز، والذى سيتم طرحه بدور العرض يوم 11 من شهر أغسطس المقبل، وهو الفيلم الذى سيحظئ بحضور كبير خاصة وأن بمجرد طرح برومو الفيلم لاقى ردود فعل واسعة إيجابية لما يحمله من مفاجأة وقفزة قوية في صناعة السينما المصرية من خلال تصوير للروبوت، وانعكاس ذلك على وجود قصة تشهدها أحداث الفيلم وإثارة كبيرة بين الثنائى إياد نصار وكريم محمود عبد العزيز، وذلك بعدما ظهر الأول في شخصية الضابط أو المحقق الذى يحقق مع كريم محمود عبد العزيز حول سبب صناعته للروبوت، في حين يرى الأخير أن الهدف من صناعته أن العالم القديم لا بد أن ينتهي، وذلك بمساعدة الفنانة أسماء أبو اليزيد.

وظهر أيضا في برومو الفيلم الروبوت موسى بمشاهد أكشن ومعارك ومغامرات، حيث يخرج من قلب النيران، ويعدو أعلى سطح قطار، ويتعلق بسيارة مسرعة، وإضافة لتكوين هيئة الروبوت المتقنة، فإن أحد أهم عوامل الإبهار في الصورة أن معظم هذه المشاهد نهارية، وهو عكس ما يتجه له مصممو خدع الجرافيك في أفلام عالمية مشهورة، حيث يفضلون تقديم شخصيات الجرافيك في مشاهد ليلية أو بإضاءة منخفضة لإخفاء معالم الشخصية التي يظهر اصطناعها مع الحركة واختلاف زوايا الضوء، بينما يظهر موسى وهو يتحرك بخفة أقرب ما يكون للأجسام الطبيعية.

فيلم موسى من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي، وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016)،

ماما حامل

فيلم "ماما حامل"

وسبق هذه الأفلام وبمجرد بداية موسم الصيف فيلم "ماما حامل" للنجمة ليلى علوى، والذى تم طرحه يوم 2 من شهر يونيو الماضى، وهو الفيلم التي عادت به النجمة ليلى علوى للسينما بعد غياب 5 سنوات منذ طرح فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن"، وتدور أحداث "ماما حامل" فى إطار كوميدى حول أسرة ليلى علوى المتزوجة من بيومى فؤاد ولديهما ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام أحدهما طبيب والآخر مخرج إعلانات لا يريدان خوض تجربة الزواج رغم محاولات والديهما، ثم تفاجأ الأسرة بحمل ليلى علوى، وشارك في البطولة بجانب ليلى علوى كل من، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، محمد سلام، نانسى صلاح، هدى الاتربى، سليمان عيد، شريف دسوقى، هدى مجد، إيمان السيد، بدرية طلبة وياسمين كساب علاء زينهم، محمد أوتاكا وغيرهم، والفيلم من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.