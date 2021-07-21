تعرف على إيرادات فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بعد أسبوعين من طرحه بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حقق الفيلم الكوميدي "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" إيرادات قدرها 18 مليون 771 ألف 440 جنيه، بعد أسبوعين من طرحه بدور العرض السينمائي.

ويتنافس الفيلم مع 5 أفلام أخرى، هي: "ديدو"، "أحمد نوتردام"، "ماما حامل"، "العارف"، "مش أنا".

وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء، والعمل بطاقة استيعابية قدرها 25%، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، دينا الشربيني، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.