فن ومشاهير

تعرف على إيرادات فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بعد أسبوعين من طرحه بالسينمات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حقق الفيلم الكوميدي "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" إيرادات قدرها 18 مليون 771 ألف 440 جنيه، بعد أسبوعين من طرحه بدور العرض السينمائي.

ويتنافس الفيلم مع 5 أفلام أخرى، هي: "ديدو"، "أحمد نوتردام"، "ماما حامل"، "العارف"، "مش أنا".

وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء، والعمل بطاقة استيعابية قدرها 25%، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة أزمة فيروس .

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، دينا الشربيني، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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