هاني شاكر منتقدا محمد رمضان: "مش مطرب أساسًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن رأيه في الفنان محمد رمضان وما يقدمه من أغاني وحفلات، منتقدا ظهوره العاري على خشبة المسرح.

وقال "شاكر" ببرنامج "شربل يستقبل" المذاع على قناة "CNN عربية": "الحفلات عندنا في مصر لينا تقاليد وعادات غير أوروبا وأمريكا، واللي ينفع هناك ممكن مينفعش هنا، ومحمد رمضان قد يكون حب يعمل شيء مختلف وجديد، وهو مش مطرب أساسًا، وعايز يعمل شو وشكل مختلف، لكن قد يكون هذا الشكل المختلف غير مقبول في مصر".

وأضاف: "أنا بشوف إنه حتة إني أنا أطلع نصي الفوقاني عريان على المسرح.. دي تقريبًا إحنا أول مرة نشوفها في مصر من محمد رمضان، وبرضو اللي بيطلعوا ومش بيعتمدوا على صوتهم وأغانيهم، ولكن بيعتمدوا على رقصهم وملابسهم دي فترة ومش بتستمر، وأنا ضد ده بصراحة.

جدير بالذكر أن الفنان هاني شاكر، تعرض لأزمة صحية مؤخرا، استلزمت نقله المستشفى.

على جانب آخر، طرح هاني شاكر مؤخرا أغنية "لو سمحتوا" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي.