هاني شاكر يكشف عن رسالته الأولى لهيفاء وهبي بعد توليه منصب النقيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن رسالته الأولى التي وجهها للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عقب توليه منصب النقيب.

وقال "شاكر" ببرنامج "شربل يستقبل" المذاع على قناة "CNN عربية": "في بداية توليتي للنقابة.. كانت الفنانة هيفاء وهبي عاملة حفلة، ووصلت صور منها للنقابة من خلال المصنفات الفنية، إنها لابسة لبس خارج شوية عن الطبيعي والعادي، وقصير زيادة عن اللزوم".

وتابع: "تواصلت مع (هيفاء) وكلمتها بمنتهى الحب، وهي طبعًا بتحترمني وتحبني جدًا، وقلت لها (المصنفات اعترضت على الشكل اللي ظهرتي بيه في الحفل، وبعتت لي الصور، وطلبت مني ألفت نظرك للموضوع ده، واللي ينفع يتلبس في أوروبا، مينفعش يتلبس في مصر، وهي تقبلت كلامي بكل ود وإحترام".

وأوضح، أن هناك بعض الفنانين الذين يظهرون على المسرح ويغنون، لكنهم لا يعتمدون على أصواتهم وأغانيهم، وإنما على "الرقص والملابس المثيرة".

وأضاف: "أول ما جيت النقابة كانت واخداني الجلالة وعملت بيان قولت فيه إننا عايزين نطور الفن، وقولنا إن الفنانات المصريات والعرب يلتزموا شوية في الملابس اللي بيظهروا بيها على المسرح، ولكن ساعتها مخلصناش وقالوا إننا بنتحكم في المطربات، ودخلوا الموضوع في كلام فارغ أو سخيف، وإننا بقينا ترزية في النقابة".

جدير بالذكر أن الفنان هاني شاكر، تعرض مؤخرا لأزمة صحية، استلزمت دخوله المستشفى.

على جانب آخر، طرح هاني شاكر، مؤخرا أغنية "لو سمحتوا" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي.