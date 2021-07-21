أول تعليق لأحمد العوضي بعد خروج ياسمين عبدالعزيز من العناية المركزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أكد الفنان أحمد العوضي، خروج زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز من غرفة العناية المركزة.

وكتب "العوضي" عبر حسابه على فيسبوك: "الحمد لله.. ياسمين خرجت من الرعاية المركزة، لكن تعليمات الأطباء المعالجين ممنوع الزيارة تماما لمدة أسبوعين، خوفا عليها، حيث أن الحالة تحت الرعاية الطبية الشديدة..حتى استقرار الحالة".

وأضاف: "أعتذر لكم عن عدم ردي، لكن أعذروني غصب عني.. شكرا ليكم كلكم على دعواتكم ليها ومشاعركم الطيبة وحبكم ليها، أدعولها ربنا يكملها على خير وتقوم بالسلامة".

وكانت مصادر طبية مقربة من أسرة الفنانة ياسمين عبدالعزيز قد كشفت عن تفاصيل حالتها الصحية بعد أن خضعت لجراحة وتسببت فى دخولها غرفة العناية المركزة خلال الأيام الماضية.