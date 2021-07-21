"العارف" يتجاوز 12 مليون جنيه بعد أسبوع من طرحه بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تجاوزت إيرادات فيلم "العارف" للفنان أحمد عز، 12 مليون جنيه، بعد أسبوع من طرحه بدور العرض السينمائي.

وحقق الفيلم حتى الآن إيرادات قدرها 12 مليون 388 ألف 732 جنيه.

ويتنافس الفيلم مع 5 أفلام أخرى هي: "ديدو"، "ماما حامل"، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، "مش أنا"، "أحمد نوتردام".

وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء، والعمل بطاقة استيعابية قدرها 25%، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، محمود الديب، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، ركين سعد، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.