سارة الطباخ تعلن إلغاء حفل محمد الشرنوبي بالساحل.. ومحاميه يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت المنتجة سارة الطباخ عن قيام نقابة المهن الموسيقية بإلغاء تصاريح الحفل الذي كان من المقرر أن يحييه الفنان محمد الشرنوبي مساء اليوم ، في أحد الملاهي الليلية بالساحل الشمالي.

سارة عبر صفحتها في موقع فيس بوك، كتبت :" كل الشكر و التقدير للنقيب أمير الغناء العربي الأستاذ الفنان هاني شاكر لتطبيق القانون، و إلغاء طلب أي إصدارات لتراخيص لحفل اليوم ٢١/٧ الخاصة بمحمد الشرنوبي، و التي لم يصرح لها من الأساس طبقا لقرار النقابة الصادر ٣٠/٣ بإلزام محمد الشرنوبي بالالتزام بالعقد، وحتمية موافقة الشركة الكتابية على أى تعاقد وحصرية التعاقدات والتعاملات المادية والتفاوضية مع شركة ايرث برودكشن فقط كوكيل حصري لمحمد الشرنوبي بموجب عقد ساري حتي الان، و العقد نافذ وساري بحكم محكمة الصادر بتاريخ ٣١/١/٢٠٢١ ".

وأضافت:" كل الشكر والتقدير لأعضاء المجلس المحترمين لحرصهم على تطبيق القانون، وننوه أن من ينتهك حقوق شركة ايرث برودكشن أو يخالف قرارات النقابة أو أحكام القانون سيكون الرد بالقانون، ولن يردعنا أحد عن أخد حقوقنا كاملة، مافيش حد فوق القانون.... احنا دولة قانون".

ومن جهته علق المستشار حسين هلال "محامي الشرنوبي" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، وقال :"أين هو القرار المشار له، هل صدر سرا في إجازة العيد، هناك حكم من محكمة القاهرة الاقتصادية ،بالدعوى رقم ٦٨٧ لسنة ١١ ق إقتصادي القاهرة، كما طالب النقابة عدم التدخل حتى حسم النزاع القضائي".