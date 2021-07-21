بالصورة – ‏سيرين عبدالنور: “شو مخطط شمس مطر؟”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

نشرت الممثلة اللبنانية سيرين عبد النور صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الممثل اللبناني عادل كرم من كواليس تصوير مسلسل “دور العمر” الذي يعرض الآن عبر منصة “شاهد”.

وعلّقت على الصورة بالقول: ” ‏شو مخطط شمس مطر؟ ‏وعلاقتها مع فارس هو جزء من المخطط او فعلاً غرام وانتقام؟

‏وأضاف: “اليوم بتنعرض الحلقة الثالثة والرابعة من مسلسل ‫دور العمر‬ فقط على ‫شاهد في تمام الساعة 12 بتوقيت بيروت والسعودية”.

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب سيرين، عادل كرم، طلال الجردي، وغبريال يمين، وسعيد سرحان، نوال كامل، ويارا فارس، وسيتم عرضه على 10 حلقات متتالية، وهو من تأليف ناصر فقيه وإخراج سعيد الماروق.