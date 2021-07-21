بالفيديو: إلقاء الأسماك من الجو لإعادة الحياة في بحيرة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

إسقاط أطنان من الأسماك من الجو عن طريق استخدام الطائرات، في ولاية يوتا الأمريكية لإعادة إنعاش الحياة المائية في بحيراتها.

وشاركت وسائل الإعلام المحلية مشاهد مذهلة لإسقاط حوالي 35000 ألف سمكة من الجو عن طريق طائرة زراعية مخصصة لهذه المهمة.

ونشرت قناة “VOA” على “يوتيوب” مشاهد رائعة وثقت من خلالها جزئا من عملية إسقاط الأسماك من ارتفاعات كبيرة فوق البحيرة المتواجدة في منطقة نائية، حيث يصعب الوصول إليها، الأمر الذي جعل هذه الطريقة أكثر كفاءة.

وبحسب المصادر، تسطيع الطائرة الواحدة حمل 35 ألف سمكة صغيرة الحجم في الطلعة الجوية الواحدة، حيث يساهم صغر حجمها بعدم اكتسابها سرعات كبيرة أثناء السقوط ووصولها إلى عالمها الجديد بسلام.