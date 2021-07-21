خروج ياسمين عبدالعزيز من الرعاية المركزة.. وأحمد العوضي يكشف التطورات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غادرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز غرفة العناية المركزة بعد تحسن حالتها الصحية، وهو ما أعلنه شقيقها وائل عبد العزيز على "فيس بوك".

وقال شقيق ياسمين عبدالعزيز: "الحمد لله ياسمين خرجت من العناية المركزة بفضل ربنا وكل اللى بيحبوها بس مفيش زيارات".

في الوقت نفسه، طمأن الفنان أحمد العوضي، جمهوره وجمهور زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، على حالتها الصحية، وأعلن منذ قليل خروجها من الرعاية المركزة، مشيراً إلى أن الأطباء منعوا زيارتها لمدة اسبوعين خوفاً عليها.





ونشر أحمد العوضي عبر حسابه الشخصي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” رسالة، قال فيها: “الحمد لله ياسمين خرجت من الرعايه المركزه لكن تعليمات الأطباء المعالجين ممنوع الزياره تماما لمدة أسبوعين خوفا عليها حيث إن الحاله تحت الرعايه الطبيه الشديدة".





وأضاف: "أعتذر لكم عن عدم ردي لكن اعذروني غصب عني.. شكرا ليكم كلكم على دعواتكم ليها ومشاعركم الطيبه وحبكم ليها، ادعولها ربنا يكملها على خير وتقوم بالسلامه".

وكانت مصادر طبية مقربة من أسرة ياسمين عبدالعزيز، كشفت تفاصيل حالتها الصحية وطبيعة العملية الجراحية التى أجرتها وتسببت في دخولها غرفة العناية المركزة على مدار الأيام الماضية.

وكانت المصادر الطبية أوضحت أن ياسمين عبدالعزيز دخلت المستشفى يوم السبت الموافق 11 يوليو/تموز الجاري، لإجراء عمليه "تكيس المبايض"، لا سيما وأنها كانت تعاني من وجود أكياس دهنية على المبيضين، إضافة إلى إجرائها كذلك عملية "شد بطن"، وبعد ذلك حدث بعض المشاكل مثل زيادة عدد ضربات النبض، ونقص الأكسجين في الدم، حسب صحف محلية.