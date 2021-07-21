سميرة سعيد: الألق والبهجة والشباب المتجدد في "مون شيري"

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"الخليج 365": أطلقت الفنانة المغربية سميرة سعيد قبل أيام أغنيتها الجديدة "مون شيري"، من كلمات محمد القاياتي، والحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، ميكس وماستر خالد عز، وإخراج نضال هاني. وهي الرابعة التي تصدرها من البومها الجديد "إنسان آلي".

تعود بنا سعيد بهذه الأغنية إلى زمن السبعينات في موسيقاها المليئة بالبهجة والشقاوة، أما في مظهرها فهي تمزج بين حقب زمنية تمتد من الخمسينات وحتى السبعينات، بمظهر كلاسيكي أنيق، متحدية الزمن بشباب وطاقة متجددين.

نجاح آخر يضاف الى سلسلة نجاحاتها الأخيرة، حيث كعادتها أشعلت مواقع التواصل الإجتماعي وعلى الأخص تطبيقي إنستغرام وتيك توك بفيديوهات لمعجبين يقوم بمحاكاتها في أغنيتها الجديدة.