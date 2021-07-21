شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أفلام عربي شوفها في البيت لو مش هتخرج فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم الإسلامي بعيد الاضحي المبارك، والذي يصادف مع أجازة طويلة ، فهناك البعض سيفضل السفر الي المدن الساحلية والبعض الاخر سيفضل الابتعاد عن الزحام وقضاء أجازة هادئة في المنزل بعيدا عن السفر والخروج من وإلي المنتزهات والسينمات، لذلك نرشح لك مشاهدة 5 أفلام عربي "هتضحكك" في أيام العيد .

فيلم نادي الرجال السري

تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي ويشارك في بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز كل من غادة عادل ونسرين طافش وماجد الكدواني وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني، والعديد من ضيوف الشرف منهم أكرم حسني وأحمد أمين وهشام ماجد.

تدور أحداث "نادي الرجال السري" في إطار كوميدي حول "أدهم" طبيب الأسنان الذي يتعرض للمراقبة الدائمة من زوجته "هاجر"، لغيرتها الشديد عليه، لكن الزوج له حياة أخرى لا تعرف الزوجها عنها شيئا، إذ يؤسس ناديا يسميه "نادي الرجال السري" لتسهيل خيانة الأزواج لزوجاتهم، ويتطور الأمر سريعا بعد أن يتم اكتشاف أمره.



فيلم نادي الرجال السري

فيلم وقفة رجالة

تدور أحداث العمل في قالب كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء الذين يجتمعون بعد سنوات لمساعدة أحدهم في الخروج من أزمة نفسية لوفاة زوجته، وتتطوّر الأحداث فتقودهم للسفر إلى إحدى المدن الساحلية، والفيلم بطولة ماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، وسيد رجب، ومحمد سلام، وشريف دسوقي وسوسن بدر.



وقفة رجالة

فيلم البدلة

تدور القصة حول حمادة (أكرم حسني)، ووليد (تامر حسني) اللذين ولدا في نفس اليوم فاشلين في الحياة، يقرران الذهاب إلى حفلة تنكرية، ويتنكران في زي رجال الشرطة لمقابلة زملائهم القدامى، الأمر الذي يجعل الجميع يعتقد بأنهما شرطيين حقيقيين، وتقع لهما العديد من الأحداث والمشاكل،والفيلم ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر حسني وأيمن بهجت قمر، وبطولة تامر حسني، وأكرم حسني، وأمينة خليل وماجد المصري، ودلال عبدالعزيز، ومحمود البزاوي.



فيلم البدلة

فيلم الكويسين

تدور أحداث الفيلم حول مفتاح وشقيقته غزال ثنائي متخصص في النصب، يكتشف مفتاح وجود جوهرة ثمينة تدعى القرموط القرمزي في منزل عائلة الكويسين، فيقرر اختراق صفوف هذه العائلة من خلال انتحال شخصية ابنهم مظهر المفقود منذ سنوات طويلة، لكن هذه المهمة تواجه الكثير من الصعوبات رغم نجاحها في البداية، والفيلم بطولة أحمد فهمي، واسماء ابو اليزيد، وحسين فهمي وشيرين رضا، وتارا عماد،



فيلم الكويسين

فيلم لص بغداد

تدور أحداث الفيلم في جو من التشويق واﻹثارة تدور أحداث الفيلم، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم كلا من (يوسف وخالد ونادية) البحث عن مقبرة اﻹسكندر اﻷكبر التي يبحث عنها العالم منذ قرون طويلة، والفيلم بطولة محمد عادل امام، وامينة خليل، وفتحي عبد الوهاب ومحمد العوضي.