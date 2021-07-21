شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى: ياسمين خرجت من الرعاية لكنها تحت العناية الطبية الشديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الفنان أحمد العوضى، جماهير ومحبى زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤكدا أنها خرجت من العناية المركزة، لكن ووفقا لتعليمات الأطباء المعالجين لها فإنها مازالت تحت الرعاية الطبية الشديدة وممنوع الزيارة عنها لمدة أسبوعين.

وكتب العوضى، عبر صفحته على فيس بوك، "الحمد لله ياسمين خرجت من الرعاية المركزة، لكن تعليمات الأطباء المعالجين ممنوع الزيارة تماما لمدة أسبوعين خوفا عليها، حيث إن الحالة تحت الرعاية الطبية الشديدة".

وأضاف العوضى: "حتى استقرار الحالة.. أعتذر لكم عن عدم ردى، لكن اعذرونى غصب عنى، شكرا ليكم كلكم على دعواتكم ليها ومشاعركم الطيبة وحبكم ليها، ادعولها ربنا يكملها على خير وتقوم بالسلامة".





وغادرت النجمة ياسمين عبد العزيز غرفة العناية المركزة بعد تحسن حالتها الصحية، وهو ما أعلنه شقيقها الفنان وائل عبد العزيز على حسابه بموقع "فيس بوك" قائلا: "الحمد لله خرجت من العناية المركزة بفضل ربنا وكل اللى بيحبوها بس مفيش زيارات".

وكشفت مصادر طبية مقربة من أسرة النجمة ياسمين عبد العزيز عن تفاصيل حالتها الصحية وطبيعة العملية الجراحية التى أجرتها وتسببت فى دخولها غرفة العناية المركزة على مدار الأيام الماضية.

وكانت المصادر الطبية أوضحت أن ياسمين عبد العزيز دخلت المستشفى يوم السبت الموافق 11 يوليو الجارى، من أجل إجراء عمليه "تكيس المبايض"، لاسيما وأنها كانت تعانى من وجود أكياس دهنية على المبيضين، إضافة إلى إجرائها كذلك عملية "شد بطن"، وبعد ذلك حدث بعض المشاكل مثل زيادة عدد ضربات النبض، ونقص الأكسجين فى الدم.