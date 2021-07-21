كتب امير فتحي في الأربعاء 21 يوليو 2021 05:43 مساءً - حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على معايدة جمهورها بمناسبة عيد الأضحى المبارك على طريقتها الحاصة عبر جلسة تصوير جريئة شاركتها مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت هيفاء وهبي، بإطلالة مثيرة ، وهي تجلس على الأرض وترتدي اسكرف وفستان مكشوف، وعلقت على الصورة “عيد أضحى مبارك”.
يذكر ان اخر اعمال الفنانة هيفاء وهبي كانت اغنية “لو كنت” والتي طرحتها بالاشتراك مع الفنان المصري أكرم حسني.
كانت هذه تفاصيل خبر هيفاء وهبي بجلسة تصوير جريئة بمناسبة العيد! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.