هيفاء وهبي بجلسة تصوير جريئة بمناسبة العيد!

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 يوليو 2021 05:43 مساءً - حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على معايدة جمهورها بمناسبة عيد الأضحى المبارك على طريقتها الحاصة عبر جلسة تصوير جريئة شاركتها مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت هيفاء وهبي، بإطلالة مثيرة ، وهي تجلس على الأرض وترتدي اسكرف وفستان مكشوف، وعلقت على الصورة “عيد أضحى مبارك”.

This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Statushttps://twitter.com/HaifaWehbe/status/1417384132477345804?ref_src=twsrc%5Etfw

يذكر ان اخر اعمال الفنانة هيفاء وهبي كانت اغنية “لو كنت” والتي طرحتها بالاشتراك مع الفنان المصري أكرم حسني.