الفنانة المغربية الهولندية العروسي تستعد لإطلاق ريمكس جديد مع Guy Manoukian

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"الخليج 365": بعد النجاح الذي حققته أغنية "Cat & Mouse" تستعد الفنانة المغربية الهولندية "Laroussi" لإطلاق ريمكس جديد لها بالتعاون مع الفنان اللبناني "Guy Manoukian"، ومن المقرر إصدار الريمكس يوم 30 يوليو الجاري.

وعلقت "العروسي " على تعاونها مع "مانوكيان" قائلة: "عندما تعرفناعلى بعضنا البعض بشكل أفضل من الناحية الموسيقية علمنا أننا سنتعاون يوماً ما، حيث كانت مسألة وقت، "كان علي أن أخرج بشكل أقوى وأفضل بعد إصدار "Cat & Mouse" وكان Guy واثق جداً من قدرته على إنتاج عمل فريد من نوعه وقد تحدثنا كثيراً عن ديناميكيات الأغنية العربية وكيفية خلق حالة خاصة للمشروع" .

وعن شعورها فور سماعها النسخة الأولى من الريمكس قالت العروسي: "فاجأني Guy بالنسخة الأولى للريمكس، أتذكر أنني قفزت من الكرسي وأخذت أرقص في غرفة المعيشة، لقد أحببت النمط الجديد أحسست بالسعادة و الرغبة في الرقص عند سماعها" .

و أضافت العروسي: "طلب مني Guy أن أثق به، أنا شخص يصعب عليه ترك الأمور تمر بسهولة، لكنني علمت مما سمعت وعرفت عنه أنه سيفاجئني"، مضيفة "بعد بضعة أسابيع، اتصل بي ودعاني أنا ومدير أعمالي “Rainer Hack” إلى النادي الجديد الذي افتتحه في دبي و الذي أطلق عليه اسم "المسرح" وقام بتشغيل الريمكس أثناء الحفل حقاً فاجأنا! لقد اندهشت من أداء الناي الذي احتل نصف الأغنية فعلاً كان مدهشاً" .

وختمت العروسي قائلة: "انا متحمسة جدا لمشاركة هذا الريمكس مع الجميع، و في كل أنحاء العالم !".

يذكر أن العروسي Laroussi هي فنانة مغربية هولندية من أب مغربي وأم هولندية بدأت مسيرتها الفنية في السادسة عشرة من عمرها.

تجيد العديد من اللغات (الإنجليزية ، الهولندية، البرتغالية)، كما أنها تتعلم اللغة العربية أيضا. ً

وكانت المسابقات هي أولى خطواتها في هولندا حيث شاركت في العديد من المسابقات منها مسابقه "اليوروفيجن" الأكثر شهرة في أوروبا.

بعدها استطاعت أن تطلق أولى ألبوماتها بعنوان (صيف متجدد) والذي لقي نجاحاً كبيراً دفعها للقيام بجولة حول العالم للترويج له.

وبعد نجاح أول مشاريعها أصدرت ألبوماً آخر بعنوان "منتصف الطريق إلى البيت" والذي حاز على "القرص الذهبي".

بعد نجاح الألبوم أصدرت أعمالاً أخرى منهم أغنية "سلام سلام"، التي تهدف إلى السلام والتسامح في العالم.

وفي عام 2018 احتلت أغنية "لوست" المرتبة الرابعة في (US billboard dance)، والتي كانت من انتاج ”برودي براون“ الفائز بجائزة جرامي.

نجاحات متتالية حققتها العروسي في لوس انجلوس استمرت لخمس سنوات، انتقلت للعيش بعدها في الإمارات بمدينة دبي، حيث أصدرت مؤخراً أغنية بعنوان "Cat & Mouse"، التي حققت أكثر من مليون مشاهدة على اليوتيوب خلال فترة قصيرة.

وبخصوص إقامتها الجديدة في دبي قالت: "استقبلتني دبي بمنتهى الدفء فتملكتني رغبة قوية في البقاء فيها هذا هو المكان الذي أنتمي إليه الآن".

مضيفة: "كانت تجربة تصوير الكليب في دبي تجربة عظيمة مع المخرج عادل سرحان والذي بذل مجهودا جبارا".



أما Guy Manoukian فهو ملحن وعازف ومؤلف لبناني أرمني الجنسية، كرس حياته لإنتاج مقطوعات موسيقية رائعة وصلت إلى جميع أنحاء العالم وحصل على عدد كبير من الجوائز، كما أنه درس الموسيقى والقانون، إلى جانب شغفه بكرة السلة.

وكان المزج بين التراث اللبناني والأرمني هو مدرسة ”مانوكيان“ حيث أنه بذل جهده لخدمة كليهما، الأمر الذي جعله فخوراً بثقافته و انتمائه إلى البلدين.

انتقل ”مانوكيان“ إلى دبي مؤخراً وأسس شركته الخاصة معلقاً على هذه المغامرة الجديدة قائلاً : "بدأت بشغف هذا الفصل الجديد من حياتي في دبي، والذي يعتبر بالنسبة لي أهم لحظة في حياتي المهنية".