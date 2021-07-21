شكرا لقرائتكم خبر عن 30 ثانية تشويقية جديدة لـ فيلم ريان ريندولدز الجديد Free Guy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة 20th Century عن فيديو ترويجى جديد لـ فيلمها الجديد المنتظر Free Guy، الذى سيطرح في 13 أغسطس المقبل، وتمحور الفيديو الذى وصلت مدته إلى 30 ثانية، عن الشخصية الرئيسية للعمل.

ويدور فيلم Free Guy حول اكتشاف صراف يعمل فى بنك أنه فى الحقيقة جهاز NPC داخل لعبة فيديو عالمية وحشية ومفتوحة.

فيلم Free Guy من بطولة ريان رينولدز، تايكا وايتي، جودي كومر، أوتكرش أمبودكار، جو كيري، ليل ريا هوراى، بريتن أولدفورد، أوين بيرك، آرون وريد، جمال بورشر، كايلا راي فيس، ليا بروسيتو، صوفي ليفي، ديفيد آرثر سوزا، كينيث إسرائيل.