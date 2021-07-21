شكرا لقرائتكم خبر عن أنطونيو بانديراس ينضم إلى هاريسون فورد وفريق عمل فيلم Indiana Jones 5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم النجم العالمي أنطونيو بانديراس إلى فريق عمل فيلم "Indiana Jones 5"، ليصبح أجدد النجوم المنضمين للفيلم، ليكون بجانب النجم هاريسون فورد ، والنجوم مادس ميكلسن ، بويد هولبروك ، شاونيت رينيه ويلسون وتوماس كريتشمان، حسب ما نشر موقع variety.

ومن المقرر طرح فيلم المغامرة القادم "إنديانا جونز" في دور العرض في 29 يوليو 2022.

ويقوم بإخراج الفيلم جيمس مانجولد ، الذي نال استحسان النقاد لعمله في فيلمي "لوجان" و "فورد ضد فيراري" اللذين رشحا لجائزة الأوسكار، شارك مانجولد أيضًا في كتابة السيناريو مع جيز وجون هنري بتروورث.

وعلي جانب آخر تعافى هاريسون فورد من إصابة كتفه، حيث ظهر النجم لأول مرة بدون حمالة كتف منذ إصابته أثناء التدرب على مشهد قتال لـ .Indiana Jones 5

وظهر النجم البالغ من العمر 78 عامًا بإطلالة كاجول عندما خرج في نزهة مع صديق في لندن، وذلك بعد أن قيل إن إصابته أجبرت فريق تصوير الفيلم على التأجيل لمدة ثلاثة أشهر.

وكان قد ظهر النجم العالمى هاريسون فورد مرتديًا "حمالة يد" بعد إصابته فى كتفه أثناء التدرب على مشهد قتال بكواليس فيلم Indiana Jones 5 الأمر الذى أدى إلى تأجيل تصوير مشاهده فى الفيلم لمدة ثلاثة أشهر.