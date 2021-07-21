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شكرا لقرائتكم خبر عن أنطونيو بانديراس ينضم إلى هاريسون فورد وفريق عمل فيلم Indiana Jones 5 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انضم النجم العالمي أنطونيو بانديراس إلى فريق عمل فيلم "Indiana Jones 5"، ليصبح أجدد النجوم المنضمين للفيلم، ليكون بجانب النجم هاريسون فورد ، والنجوم مادس ميكلسن ، بويد هولبروك ، شاونيت رينيه ويلسون وتوماس كريتشمان، حسب ما نشر موقع variety.
ومن المقرر طرح فيلم المغامرة القادم "إنديانا جونز" في دور العرض في 29 يوليو 2022.
ويقوم بإخراج الفيلم جيمس مانجولد ، الذي نال استحسان النقاد لعمله في فيلمي "لوجان" و "فورد ضد فيراري" اللذين رشحا لجائزة الأوسكار، شارك مانجولد أيضًا في كتابة السيناريو مع جيز وجون هنري بتروورث.
وعلي جانب آخر تعافى هاريسون فورد من إصابة كتفه، حيث ظهر النجم لأول مرة بدون حمالة كتف منذ إصابته أثناء التدرب على مشهد قتال لـ .Indiana Jones 5
وظهر النجم البالغ من العمر 78 عامًا بإطلالة كاجول عندما خرج في نزهة مع صديق في لندن، وذلك بعد أن قيل إن إصابته أجبرت فريق تصوير الفيلم على التأجيل لمدة ثلاثة أشهر.
وكان قد ظهر النجم العالمى هاريسون فورد مرتديًا "حمالة يد" بعد إصابته فى كتفه أثناء التدرب على مشهد قتال بكواليس فيلم Indiana Jones 5 الأمر الذى أدى إلى تأجيل تصوير مشاهده فى الفيلم لمدة ثلاثة أشهر.
هاريسون فورد، الذى يلعب دور عالم الآثار المتهور فى الفيلم الجديد، تعرض للإصابة فى مشهد قتال، فيما سيتوقف الآن عن العمل أثناء فترة تعافيه، لكن فى المقابل سيواصل المخرج جيمس مان جولد، تصوير مشاهد أخرى من الفيلم بدون هاريسون فورد.
وكان موقع "ديلى ميل" البريطاني، كشف - فى وقت سابق - عن الصور الأولى من الفيلم المنتظر لـ هاريسون فورد، الذى يعود به لسلسلة أفلام Indiana Jones، من خلال جزء خامس، حيث كشف التقرير الأخير عن الاستعدادات النهائية لفريق العمل قبل بدء التصوير الأسبوع المقبل، وذلك بعد فترة طويلة من التأجيل بسبب فيروس كورونا.
الجزء الخامس من "أنديانا جونز" يقوم ببطولته هاريسون فورد، 78 عامًا، وسيبدأ التصوير على نفس امتداد المسار الذى استخدمه قبل بضعة أسابيع فقط توم كروز فى فيلم Mission Impossible 7.
من ناحية أخرى انضم الممثل بويد هولبروك والممثلة شاونيت رينيه ويلسون إلى فريق التمثيل لفيلم Indiana Jones 5 القادم، وفقًا لما ذكره موقع nme.