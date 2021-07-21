شكرا لقرائتكم خبر عن بدل الأكشن والدراما .. فيلمين أنيمشن وجهتك فى السينمات خلال أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث بعض من عشاق السينما العالمية عن أفلام الأنيمشن التى يمكنهم مشاهدتها بصحبة عائلاتهم وأطفالهم، خاصة فى الإجازات الرسمية الطويلة، كـ إجازة عيد الأضحى، ولذلك نرشح لكم فيلمين أنيمشن معروضين بـالسينمات المصرية.

أول فيلم هو Luca، الذى يدور حول طفل صغير يعيش صيفًا لا يُنسى على شاطئ البحر على الريفيرا الإيطالية المليئة بالأيس كريم والمكرونة وركوب السكوتر بدون نهاية طوال الصيف، ويشارك Luca هذه المغامرات مع صديقه المقرب الذى تعرف عليه حديثا، ولكن كل المتعة مهددة بسر عميق، وهو وحش بحرى من عالم آخر أسفل سطح المحيط.

فيلم الإنيمشن Luca من بطولة أصوات يعقوب ترمبلاى، جاك ديلان جرازر، إيما بيرمان، سافيريو ريموندو، مايا رودولف، ماركو باريشيلي، جيم جافيجان، بيتر سون، لورينزو كريسي، مارينا ماسيرونى.

أما ثانى عمل أنيمشن فـ هو The Boss Baby : Family Business، الذى يدور بعد أن أصبح الأخوان تمبلتون بالغين، وبالتالى فأنهم انجرفوا بعيدًا عن بعضهم البعض، لكن طفلًا رئيسًا جديدًا له ظهرفى الصورة، والذى سيكون له وجهة نظر جديدة لإنشاء شركة عائلية جديدة.

الفيلم من بطولة أليك بالدوين، وباتون أوزوالت، وستيف بوشيمى، وليزا كودرو، وجيمى كيميل، وفيفان يى، ومن تأليف مارلا فرازى، ومايكل مكوليرس، وإخراج توم ماكجراث مخرج فيلم Megamind وThe Penguins of Madagascar وMadagascar.