شكرا لقرائتكم خبر عن اعتزالات متكررة لـ ريهام سعيد.. اعتزلت 3 مرات التمثيل والإعلام وعادت مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المذيعة ريهام سعيد اعتزالها تقديم البرامج، وعودتها للتمثيل من جديد بعد أن كانت اعتزلت التمثيل عام 2014، وكتبت بوست عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، قائلة: "فكرت كتير قبل ما اكتب البوست ده، أنا اعتزلت التمثيل سنة 2014 لأنى حسيت إن صاحب بالين كداب وإن التمثيل مأثر على مسيرة الخير إلى ابتديتها من سنين طويلة عشان الوقت والمجهود إلى بعمله، لكن عشقى للتمثيل اللى هو دراستى ومهنتى الأولى قبل الإعلام رجعت أمثل تانى وأنا لسه فى نظر المخرجين والمنتجين مذيعة عايزة تمثل، كنت عارفة إن عشان أخد مكان كممثلة لازم أسيب الإعلام زى - مع حفظ الألقاب - داليا البحيرى وبسمة ودينًا فواد ودينا الشربينى وغيرهم بس مكنتش قادرة أسيب رسالتى إللى كانت مهمة أوى وقتها، أنا حصل لى مشاكل كتير من المهنة دى بتأثير باطل من السوشيال ميديا من منافسين وأعداء بسبب المشاهدة العالية جدا والنجاح".

وأضافت "أنا تعبت وحاسة إنى قدمت كل إللى ممكن يتقدم والدولة عاملة إللى عليها ومش محتاجين دور المجتمع المدنى فى مساعدة الناس لكن أنا ليا الشرف إنى اشتغلت فى المهنة العظيمة دى إلى ليها رسالة سامية وعظيمة وليا الشرف إنى كنت إعلامية فى أصعب وقت مر على الإعلاميين أيام حكم الإخوان والحمد لله كان لينا موقف واضح ومتغيرش ولا دقيقة، أنا الحمد لله حققت فى التمثيل وكل إللى اشتغلته علم مع الناس واشتغلت أعمال كلها قيمه بس بعد ما جالى السكر وشوية مشاكل تانية قررت أعمل إلى بحبه أنا بكل أسف بعلن اعتزالى الإعلام تماما وهركز كممثلة وهطلب من الدكتور أشرف زكى إنه يساعدنى إنى إغير الفكرة الموجودة فى أذهان المخرجين والمنتجين إنى مذيعة".

وتابعت: "ورسالة للأستاذة كاملة أبو ذكرى ومش مكسوفة نفسى أوى أمثل معاكى حتى لو مشهد ده من أحلامي، خطوة صعبة وفيها ريسك كبير بس على الأقل أجرى ورا حلمى حتى وأنا فى السن ده، جه الوقت إنى أستمتع باللى بعمله وبحبه خصوصا لما يكون فى عصر ولا فيه واسطة ولا محسوبية إللى هيجتهد هيوصل، متسيبوش حلمكم مهما فات الوقت، بشكر جمهورى من الأمهات والشباب والأطفال إلى دائما بيدعمونى وحبوا برامجى وتعلموا منها وبشكر ربنا على عشرين سنة إدانى الفرصة فيهم إنى أقضى حوائج الناس وأقدم كل ما هو مفيد، فخورة بكل حلقة وبكل حرف قدمته 20 سنة تعب وسهر وتصميم على تقديم الحقيقة، أنا آسفه ليكوا بس التمثيل رسالة برضوا وهو حلمى الأساسى إلى تأخرت أوى عشان احققه يا رب وفقنى وساعدني".

اعتزالات متكررة لريهام سعيد

لم تكن تلك المرة الوحيدة التي تعلن فيها ريهام سعيد الاعتزال، ففى عام 2019، صدر قرار بوقف برنامج صبايا الخير للإعلامية ريهام سعيد والذى كان يذاع على قناة الحياة المصرية، بعد قرار نقابة الإعلاميين الذى صدر بوقفها عن مزاولة العمل الإعلامى وذلك لأنها لم تحصل على أى تصريح من نقابة الإعلاميين بمزاولة مهنة الإعلام.

وكانت ريهام سعيد قد أثارت جدلا واسعا بين الناس فى مصر بعد حلقتها بتاريخ 19 أغسطس 2019 التى تحدثت فيها عن السمنة، وخطورة المرض وتم تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى من برنامجها التليفزيونى تظهر فيه ريهام بينما تقول: "الناس التخينة ميتة، وعبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر".

وقالت أيضاً: "منظرك بيكون مش حلو وإنتى بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدى جزء من أنوثتك" وأن "المرأة البدينة" لن تجد من يتزوجها إلا إذا كان "بدينا" مثلها، على حد قولها.

وقتها أعلنت ريهام فى فيديو على إنستجرام، أنها لن تعود إلى مزاولة العمل التليفزيونى، قائلة "أنا مش راجعة تاني، أنتوا خدمتونى بقراركم، أنا اتوقفت كتير لكن عمرى ماقلت إنى مش راجعة، أنا محتاجة أقرب من ربنا وأخد بالى من ولادى وجوزي".

ووصفت ريهام سعيد ما يحدث لها بأنه حملة ممنهجة من قبل المواقع الإلكترونية من أجل إثارة المصريين ضدها وذلك من أجل الإيقاع بها، وفى نهاية الفيديو قررت ريهام سعيد أن تعتذر لكل الناس الذين يعانون من السمنة وقالت إنها لا تعتذر من أجل الرجوع إلى الإعلام ولكنها تعتذر للمرضى، ولأنها قررت اعتزال العمل الإعلامى والفنى فقالت: "أنا بعتذر لكل الناس اللى زعلت منى عن سوء فهم لأنى لم أقصد إنى أهين أى حد.. ومش بعتذر عشان أرجع للشاشة تاني، أنا خلاص مش هشتغل فى الأعلام ثانى ولا التمثيل تاني.

وفى عام 2014 قررت ريهام سعيد اعتزال التمثيل نهائيًا، من أجل التفرغ لبرنامجها وخدمة الوطن - على حد قوله - وقالت خلال الحلقة "سعيدة جدا برد فعل الجمهور على أدائى فى مسلسل "ابن حلال" وأنى كنت عند حسن ظنكم، وقررت أن يكون هذا العمل هو مسك الختام".

وتابعت: "أريد اعتزال التمثيل والتفرغ لبرنامجى "صبايا الخير" وخدمتكم وخدمة الخير والبلد التى تحتاجنا حاليا أكثر من ذى قبل".

وبعد كل قرارات الاعتزال الماضية هل تتراجع ريهام سعيد بالفعل عن الظهور على الشاشات كإعلامية وتخوض تجاربها في عالم التمثيل، أم تعلن اعتزالها التمثيل أيضا كما حدث فى الماضى؟.