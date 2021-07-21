فن ومشاهير

الملامح الأولى لفيلم الرعب Malignant قبل عرضه في سبتمبر المقبل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت شبكة HBO الأمريكية، عن الملامح الأولي لفيلم الرعب Malignant للمخرج جيمس وان، المقرر طرحه في سبتمبر المقبل عبر المنصة الشهيرة، بعد عدة تأجيلات بسبب تأثر عملية التصوير بسبب تفشي جائحة .

ونشرت الصفحة الرسمية للمنصة الأمريكية، التريلر الرسمي لفيلمها المقبل، الذي يخرجه مخرج أفلام الرعب الشهير جيمس وان، الذى ذاع صيته في أفلام conjuring، و insidious.

 

وعلى جانب آخر، كشف القائمين على مسلسل Succession، عن الملامح الأولي للموسم الثالث الجديد من السلسلة التي حصدت شعبية كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث نشرت القناة الرسمية لمنصة HBO الأمريكية عبر موقع يوتيوب، عن التريلر الرسمي الأول الذي بلغ مديته حوالي دقيقة و23  ثانية، ولم تكشف الجهة المنتجة للمسلسل عن توقيت عرض الموسم الثالث بالتحديد عبر المنصة الأمريكية، ولكنها اكتفت بالتنويه ان هذا الموسم هو الأخير للسلسلة.

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يدور مسلسل Succession، حول عائلة روي التي تشتهر بالسيطرة على أكبر شركة إعلامية وترفيهية في العالم، ومع ذلك، يتغير عالمهم عندما يقرر والدهم التنحى والدهم عن الشركة.

مسلسل Succession من بطولة كل من بريان كوكس، جيريمي سترونج، هيام عباس، سارة سنوك، كيران كولكين، آلان روك، نيكولاس براون، ماثيو ماكفادين، بيتر فريدمان، روب يانج، جي سميث كاميرون، داجمارا دومينكزيك، وأريان مؤيد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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