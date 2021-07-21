شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى لفيلم الرعب Malignant قبل عرضه في سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شبكة HBO الأمريكية، عن الملامح الأولي لفيلم الرعب Malignant للمخرج جيمس وان، المقرر طرحه في سبتمبر المقبل عبر المنصة الشهيرة، بعد عدة تأجيلات بسبب تأثر عملية التصوير بسبب تفشي جائحة كورونا.

ونشرت الصفحة الرسمية للمنصة الأمريكية، التريلر الرسمي لفيلمها المقبل، الذي يخرجه مخرج أفلام الرعب الشهير جيمس وان، الذى ذاع صيته في أفلام conjuring، و insidious.

وعلى جانب آخر، كشف القائمين على مسلسل Succession، عن الملامح الأولي للموسم الثالث الجديد من السلسلة التي حصدت شعبية كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث نشرت القناة الرسمية لمنصة HBO الأمريكية عبر موقع يوتيوب، عن التريلر الرسمي الأول الذي بلغ مديته حوالي دقيقة و23 ثانية، ولم تكشف الجهة المنتجة للمسلسل عن توقيت عرض الموسم الثالث بالتحديد عبر المنصة الأمريكية، ولكنها اكتفت بالتنويه ان هذا الموسم هو الأخير للسلسلة.

يدور مسلسل Succession، حول عائلة روي التي تشتهر بالسيطرة على أكبر شركة إعلامية وترفيهية في العالم، ومع ذلك، يتغير عالمهم عندما يقرر والدهم التنحى والدهم عن الشركة.

مسلسل Succession من بطولة كل من بريان كوكس، جيريمي سترونج، هيام عباس، سارة سنوك، كيران كولكين، آلان روك، نيكولاس براون، ماثيو ماكفادين، بيتر فريدمان، روب يانج، جي سميث كاميرون، داجمارا دومينكزيك، وأريان مؤيد.