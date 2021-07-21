شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر إفيهات العريس خالد عليش بعد ارتباطه بالمذيعة ميرهان عمرو.. أنت كحيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان والمذيع خالد عليش مؤخرا بخطبته على المذيعة ميرهان عمرو، بحضور عائلة كل منهما، الأمر الذى تصدر مؤشرات البحث على جوجل بعد اعلانه مباشرة خبر الارتباط، وهنأه البعض على مواقع التواصل الاجتماعى.



خالد عليش وخطيبته



خالدعليش وخطيبته



خالد عليش وخطيبته وشقيقه

المذيع خالد عليش تميز بتقديم البرامج الكوميدية الساخرة، كانت بدايته الفنية من خلال مسرح جامعة القاهرة عام 2004، ثم قام بالتمثيل في ساقية عبد المنعم الصاوي بينما كانت أول مشاركاته في التلفزيون من خلال مسلسل سيت كوم “لمبة شو” والذي تم عرضه في عام 2008، ثم انطلق نحو الشهرة من خلال سيت كوم “ربع مشكل” والذي تم عرضه في عام 2010، توالت من بعدها أعماله الفنية فشارك في أكثر من مسلسل أمام كبار النجوم وعلى رأسهم الزعيم عادل إمام حيث شارك في مسلسل “عوالم خفية”، كما شارك في المسلسل الرومانسي “آدم وجميلة” وذلك مع النجم حسن الرداد والنجمة يسرا اللوزي، وكانت آخر مسلسلاته هو مسلسل “أحسن اب” والذي تم عرضه فى موسم رمضان الماضى، وقدم برنامج “مين ع الباب” عام 2020، ويقدم حاليا برنامج على اذاعة ميجا إف إم .

أنت كحيان هي جملة اشتهر بها الفنان خالد عليش، كما أنها أصبحت من أشهر الكوميكس المستخدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وجاءت على أكثر من جملة منها “أنت عارف أنت مبتخرجش ليه، عشان انت كحيان يا محمد”، “أنت كحيان يا ابني”، “أنت كحيان يا محمد وهتفضل طول عمرك كحيان”.

وشارك خالد عليش في شهر رمضان الماضى فى مسلسل "أحسن أب"، والمسلسل تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع كل من: هاجر أحمد وأحمد تهامي وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين، من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي، وإخراج معتز التونى.

وتدور أحداث المسلسل حول اللص مختار، الذي يفشل فى محاولات السرقة، ويحاول مواجهة بخل والده، ويكتشف مسابقة أحسن أب التي تتجاوز جائزتها 300 ألف دولار، لينتحل شخصية مدرس تاريخ ولديه ابن يدعى مدثر، للانضمام لها، وذلك عبر العديد من المفارقات الكوميدية.