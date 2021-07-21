شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عرض "سيد درويش" لـ لقاء سويدان على مسرح البالون فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسرح البالون بالعجوزة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك مسرحية "سيدر درويش" في موسمها الثالث للنجمين ميدو عادل ولقاء سويدان، في تمام الساعة التاسعة مساء يوميا وحتى يوم الخميس 5 أغسطس المقبل.

يذكر أن مسرحية "سيد درويش" يقوم ببطولتها الفنان ميدو عادل مشخصا دور فنان الشعب سيد درويش، وتشاركه الفنانة لقاء سويدان فى شخصية "جليلة العالمة"، ويشارك فى بطولتها كوكبة من الفنانين رشا سامى ، سيد جبر، علاء الحريرى، ،محمد عنتر، وماهر عبيد، ويوسف عبيد، وسعيد البارودى، ومحمد الشربينى ، وسمير الجوكر، وهالة الصباح، عواطف سعيد، وعماد عبد المجيد، وسامى عوض الله، وجمال ترك، وأشرف عبد العزيز، وغادة كامل، ودعاء الخولى، ومجدى عبد العزيز، وإسماعيل شعراوى، وإمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى، وكوكبة أخرى من الفنانين.

العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس نجلاء الفقى، توزيع موسيقى حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة أبو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ وليد سعد، طارق دياب، إخراج أشرف عزب.















