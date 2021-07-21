"ربنا يشفيكي"..منة فضالي توجه رسالة لوالدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة منة فضالي على توجيه رسالة لوالدتها، والدعاء لها بالشفاء.

ونشرت منة، صورا لها مع والدتها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أمي.. أغلى وأحلى وأجمل حاجة في حياتي.. ربنا ما يحرمني منك أبدًا ، ويديكي الصحة ويشفيكي ويبعد عنك كل مرض أو وجع".

وأَضافت: "ربنا يحفظ كل أمهاتكم جميعًا ويرحمهم لو كانوا أموات".

وشاركت منة فضالي في موسم رمضان الماضي 2021 بمسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، وأحمد مالك وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي.

وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة.