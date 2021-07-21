فن ومشاهير

"ربنا يشفيكي"..منة فضالي توجه رسالة لوالدتها

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة منة فضالي على توجيه رسالة لوالدتها، والدعاء لها بالشفاء.

ونشرت منة، صورا لها مع والدتها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أمي.. أغلى وأحلى وأجمل حاجة في حياتي.. ربنا ما يحرمني منك أبدًا ، ويديكي الصحة ويشفيكي ويبعد عنك كل مرض أو وجع".

وأَضافت: "ربنا يحفظ كل أمهاتكم جميعًا ويرحمهم لو كانوا أموات".

وشاركت منة فضالي في موسم رمضان الماضي 2021 بمسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، وأحمد مالك وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي.

وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا