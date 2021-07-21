راغب علامة يكشف سبب غضب فيفي عبده منه وعلاقته بالفنانين في"سهرانين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يحل المطرب اللبناني راغب علامة، ضيفًا على برنامج "سهرانين"، الذي يُقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، ثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويتحدث "علامة" عن مسيرته الفنية في حلقتي الأربعاء والخميس، وأيضًا علاقته بعدد من نجوم الفن، والمواقف الطريفة التي جمعته ببعضهم، على رأسهم الفنانة فيفي عبده التي غضبت منه بسبب جملة سمعتها منه بشكل غير صحيح.

كما يروي راغب علامة، ذكرياته مع والدته وأبرز أحداث الطفولة.

ومن المقرر أن يُقدم راغب علامة، العديد من الأغنيات داخل الأستوديو على مسرح "سهرانين" بتوزيع أوركسترا سينيكوب بقيادة المايسترو جورج قلتة.