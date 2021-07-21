بعد مشاركته في "كوكو شانيل".. تامر حبيب يوجه رسالة لشريهان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

وجه السيناريست تامر حبيب الشكر إلى الفنانة شريهان والمخرج هادي الباجوري، بعد مشاركته في بطولة مسرحية "كوكو شانيل"، التي بدأ عرضها أمس عبر منصة "شاهد".

تامر عبر صفحته في موقع فيس بوك، نشر صورة تجمعه مع الفنانة شريهان بالمسرحية، وكتب :" عندما يتحقق الحلم، شكرا هادي الباجوري لتحقيق حلمي ، وشكرا شريهان لكونك حلمي اللامع ".

مسرحية "كوكو شانيل" من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري، ويشارك مع شريهان في بطولتها آسر ياسين، وهاني عادل، وأيمن القيسوني، وتامر حبيب، وحنان يوسف، وإنجى وجدان، وعماد إسماعيل، وسمر يسري، وسليم سليمان، وهاني إبراهيم، ازياء ريم العدل، وإنتاج جمال العدل.