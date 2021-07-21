ابنة فنان مشهور تثير الجدل في مصر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

قدمت ابنة الفنان المصري “شريف منير” اعتذار عن نشر صورة جريئة لها على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”.

“أسما شريف منير” ابنة الفنان المصري نشرت صورتها الجريئة بملابس مكشوفة عبر “أنستغرام”، اذ أحبت الظهور بها خاصة بعد فقدانها لكثير من الوزن خلال الفترة الماضية.

وانتقد المتابعون الصورة جريئة ولا تليق بشخصيتها البسيطة التي اعتادوا عليها، وأن الملابس المكشوفة لا تناسبها، كما دعاها كثيرون للعودة للملابس التي لا تكشف أجزاء كبيرة من جسدها مثلما كانت تفعل سابقاً.

بدورها، اعلنت “أسما شريف منير” استجابتها لرغبة متابعيها وحذفت الصورة، التي كشفت أنها تتسق بشكل كبير مع أفكارها المحافظة بشأن الملابس، مؤكدة أنها “ستقاوم رغبتها في ارتداء الملابس المكشوفة خاصة بعد خسارة وزنها”.

ونشرت “أسما” صورة جديدة لها، بلوك صيفي مبهج، وكتبت رسالة مطولة تعليقاً على صورتها: “مسحت الصورة اللي فاتت وقلت أنزل دي، بس عشان ساعات شيطاني بيغلبني زي باقي البشر وساعات بحس بالذات بعد ما خسيت أني عايزة ألبس لبس حلو وبناتي كده وأفرح أني بقى شكله حلو عليا بس الصح صح مش هقاوح، أنا أصلاً مش بحب ألبس لبس مكشوف في العادي بس انجرفت ورا الدنيا اللي مش باقية، فهقاوم الإحساس ده وهركز مع نفسي وفي لبسي أكتر”.

وأضافت: “وهحاول أنقي لبس يكون معتدل وحلو عشان أشجع نفسي والبنات اللي متابعني أنهم يلبسوا لبس حلو في نفس الوقت مش مفتوح، مش عيب أن الواحد يعترف بغلطه وطول الوقت يحاول أنه يبقى أحسن، وبشكر المتابعين اللي لفتوا نظري بطريقة ذوق”.

يذكر أن “أسما شريف منير” أكدت في وقت سابق أنه لا تتسرع على احتراف الفن لأنها تريد التركيز في هذه الخطوة، لافتة إلى أنها “تريد أن تفعل الكثير من الأشياء، واتجهت للكتابة وعملت مساعد مخرج وعملت ميكب أرتست.