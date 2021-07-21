شقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف استقرار وضعها الصحي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرص الفنان المصري، وائل عبدالعزيز، على كشف تطورات الحالة الصحية لشقيقته ياسمين عبدالعزيز، التي ترقد على سرير الشفاء، في العناية المركزة، عقب تعرضها لأزمة صحية، خلال الأيام الماضية، مؤكداً أن وضعها الصحي استقر كثيراً عن أمس.

ودون شقيق ياسمين عبدالعزيز منشوراً له عبر حسابه في “فيسبوك”، كتب فيه: “الحمد لله أحسن كتير من امبارح”.

وانهالت تعليقات المتابعين على منشور وائل عبدالعزيز، الذين تمنوا تمام الشفاء للفنانة ياسمين عبدالعزيز، ومغادرتها المستشفى، معبرين عن سعادتهم باستقرار وضعها الصحي، بينما تمسك البعض بمطالبته بعدم ترك حق شقيقته بعدما تردد أنها تعرضت لخطأ طبي خلال إجرائها عملية جراحية.

وكان الفنان أحمد العوضي أعلن عن تعرض زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز لأزمة صحية صعبة، حيث كتب منشوراً له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم”.

وأضاف العوضي في منشوره: “اللهم إنك أنت الشافي المعافى بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها”.

وسبق وكشف الفنان وائل عبدالعزيز آخر التطورات الصحية لشقيقته ياسمين، التي خضعت لعملية جراحية حرجة، دخلت على أثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى بالمعادي.

وكتب عبر “فيسبوك”: “أرجو من الصحفيين احترام واستيعاب قلقنا وعدم نشر أي تصريحات أو صور مش على لساننا، ولما نطمن وتستقر الحالة هنطمن الناس عليها، وكل ما نطلبه الآن الدعاء في الأيام المفترجة دي”.