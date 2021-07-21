فضل شاكر يشوق جمهوره لأحدث أغنياته “عايشين ومش عايشين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرص الفنان اللبناني، فضل شاكر، على تشويق جمهوره لأغنية جديدة يطرحها احتفالاً بعيد الأضحى.

ونشر، عبر حسابه على “تويتر”، مقطعاً من الأغنية ليشوق جمهوره لها، وكتب: “عايشين ومش عايشن هديتي الكم في عيد الأضحى، غدا الساعة 9 وكل عام وأنت بألف خير”.

كما يتعاون فضل شاكر في أغنية جديدة من كلمات أحمد المالكي وألحان إسلام زكي وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، ولم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن.

وكانت آخر الأغاني التي طرحها فضل شاكر أغنية تحمل اسم “لسه الحالة ماتسرش”، على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، والأغنية من كلمات حسام سعيد إسماعيل، ومن ألحان محمود أنور، وتوزيع موسيقي صالح موسى، ومكس وماستر محمد المقهور، وإشراف عام إياد النقيب.